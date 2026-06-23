Άναυδος έμεινε ένας αστυνομικός που σταμάτησε οδηγό που έκανε κόντρες στο δρόμο, καθώς αποδείχτηκε ότι πρόκειται για ηλικιωμένο που έτρεχε με 200 χλμ.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Φλόριντα, όταν αστυνομικός από το γραφείο του σερίφη της Κομητείας Λέικ εντόπισε το καμπριολέ Nissan 350Z του Γουίλιαμς Μπόσγουορθ να συναγωνίζεται σε ταχύτητα ένα κόκκινο Chevrolet Corvette.

Ο αστυνομικός έκανε σήμα στο Nissan να σταματήσει στην άκρη του δρόμου και όταν πλησίασε τον οδηγό, αντίκρισε τον ηλικιωμένο Γουίλιαμς να καπνίζει το πούρο του και να ρωτάει απορημένος αν συμβαίνει κάτι.

«Ακούστε, κύριε Μπόσγουορθ. Δεν γεννήθηκα χθες. Ξέρω πώς μοιάζουν οι κόντρες όταν τις βλέπω. Εσείς κάνατε κόντρες», είπε για να λάβει την απάντηση, ότι δεν συναγωνιζόταν σε ταχύτητα το άλλο όχημα, αλλά πως «έτρεξε να ξεφύγει», όταν το είδε να στρίβει απότομα.

«Ποτέ δεν είχα σκοπό να δημιουργήσω προβλήματα σε κανέναν, και δεν θέλω κανένα πρόβλημα», είπε ο ηλικιωμένος.

«Εντάξει, μπορεί να μην το αποκαλείς κόντρες, αλλά όπως και να το πεις… εδώ δεν επιτρέπουμε σε κάποιον να τρέχει τόσο πολύ», είπε ο αστυνομικός, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, λίγο αργότερα συνελήφθη και ο οδηγός της Corvette, με τους δύο άνδρες να αφήνονται ελεύθεροι με εγγύηση.