Μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα ανησυχητική περιγραφή φέρεται να έδωσε στις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ Αμερικανός πιλότος μαχητικού F-15, ο οποίος διασώθηκε από ειδικές δυνάμεις μετά την κατάρριψή του πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο πιλότος ανέφερε κατά την ενημέρωσή του ότι, λίγο πριν εκτιναχθεί από το αεροσκάφος, είδε δεκάδες ιρανικά drones να αιωρούνται και να κινούνται συντονισμένα στον αέρα, σχηματίζοντας μια διάταξη που θύμιζε «μέδουσα».

Η περιγραφή, η οποία δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα, προκάλεσε έντονη συζήτηση στους κόλπους της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφές συμπέρασμα για το τι ακριβώς είδε ο πιλότος.

https://twitter.com/mfu46/status/2040069870742573394/video/1

«Πολλαπλά drones που κινούνταν ως ένα»

Μία από τις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης περιέγραψε την εικόνα ως «πραγματικά εξωπραγματική», κάνοντας λόγο για πολλαπλά drones που έμοιαζαν να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και να κινούνται ως ενιαίο σύστημα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, κάτω από τα μεγαλύτερα drones φαίνονταν μικρότερα, σαν «πόδια», δίνοντας την εντύπωση σχηματισμού που παρέπεμπε σε μέδουσα.

Άλλη πηγή ανέφερε ότι ο πιλότος περιέγραψε την εικόνα ως ένα είδος «ναρκοπεδίου drones» στον αέρα.

Η αναφορά αυτή έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να υποδηλώνει ένα πιο εξελιγμένο επίπεδο συντονισμού μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την πλευρά του Ιράν.

Υπό διερεύνηση η κατάρριψη του F-15

Η ακριβής αιτία της κατάρριψης του αμερικανικού F-15 παραμένει υπό διερεύνηση.

Αρχικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι πιθανός συντονισμός drones θα μπορούσε να έχει συμβάλει με κάποιον τρόπο στην επίθεση κατά του μαχητικού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οριστική αξιολόγηση από τις αμερικανικές αρχές.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα: ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων.

Μετά την κατάρριψη, οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Ο πιλότος εντοπίστηκε και διασώθηκε λίγες ώρες μετά την εκτίναξή του, ενώ ο δεύτερος χειριστής κατάφερε να διαφύγει στα βουνά και εντοπίστηκε περισσότερο από μία ημέρα αργότερα.

Διχασμένες οι υπηρεσίες πληροφοριών

Παρά τη σοβαρότητα της μαρτυρίας, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εμφανίζονται διχασμένες ως προς την αξιολόγησή της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν είναι σαφές κατά πόσο ο πιλότος μπορούσε να περιγράψει με απόλυτη ακρίβεια τα γεγονότα, καθώς φέρεται να είχε υποστεί διάσειση κατά την πτώση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι φέρονται να τον ρώτησαν επανειλημμένα αν ήταν βέβαιος για όσα είδε, καθώς η περιγραφή του θεωρήθηκε εξαιρετικά ασυνήθιστη και δύσκολη να επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με πηγές, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πιλότος καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, γεγονός που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην αξιολόγηση της μαρτυρίας του.

Τι είναι η τεχνολογία «meshed networking»

Η περιγραφή του πιλότου παραπέμπει, σύμφωνα με τις πηγές, σε τεχνολογία γνωστή ως «one-to-many meshed networking».

Πρόκειται για δυνατότητα που επιτρέπει σε πολλαπλά drones να λειτουργούν ως ενιαίο, συντονισμένο σύστημα, ανταλλάσσοντας δεδομένα και κινούμενα με τρόπο που θυμίζει σμήνος.

Θεωρητικά, μια τέτοια τεχνολογία μπορεί να επιτρέψει τον ταυτόχρονο έλεγχο πολλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δημιουργώντας μεγάλες δυσκολίες για την αντιαεροπορική άμυνα και τα επανδρωμένα μαχητικά.

Παρόμοιες δυνατότητες αποδίδονται ήδη σε χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, ενώ οι αμερικανικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το Ιράν έχει λάβει τεχνολογική υποστήριξη από τρίτες χώρες για την ανάπτυξη του προγράμματος drones.

Το ιρανικό πρόγραμμα drones στο επίκεντρο

Το Ιράν διαθέτει ήδη ένα από τα πιο ανεπτυγμένα προγράμματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή.

Τα ιρανικά drones έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, τόσο λόγω της χρήσης τους στην περιοχή όσο και λόγω της μεταφοράς τεχνογνωσίας ή συστημάτων σε συμμάχους της Τεχεράνης.

Η πιθανότητα το Ιράν να έχει αναπτύξει ή να δοκιμάζει δυνατότητες συντονισμένων σμηνών drones προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στον αεροπορικό πόλεμο.

Ένα οργανωμένο σμήνος drones μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο κορεσμού της άμυνας, να δυσκολέψει την αναγνώριση πραγματικών απειλών και να δημιουργήσει πολλαπλά σημεία πίεσης σε αεροσκάφη, βάσεις ή αντιαεροπορικά συστήματα.

Νέος πονοκέφαλος για ΗΠΑ και συμμάχους

Η πιθανή ύπαρξη τέτοιας τεχνολογίας θεωρείται σημαντική πρόκληση για τις αμερικανικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη επενδύσει σημαντικά στην αντιμετώπιση drones, όμως τα σμήνη μη επανδρωμένων συστημάτων αποτελούν διαφορετικό επίπεδο απειλής. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο drone που μπορεί να εντοπιστεί και να καταρριφθεί, αλλά για πολλαπλές πλατφόρμες που ενδέχεται να λειτουργούν ως ένα δυναμικό δίκτυο.

Αυτό δυσκολεύει την άμυνα και αυξάνει το κόστος αναχαίτισης.

Για χώρες όπως το Ισραήλ, οι αραβικές μοναρχίες του Κόλπου και οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή στρατιωτική πρόκληση.

Από την τεχνολογία στη γεωπολιτική ανησυχία

Ειδικοί σημειώνουν ότι η τεχνολογία συντονισμένων drones μπορεί θεωρητικά να έχει και ειρηνικές εφαρμογές, όπως η παροχή διαδικτυακής συνδεσιμότητας σε απομακρυσμένες περιοχές ή η επιτήρηση μεγάλων εκτάσεων.

Ωστόσο, η στρατιωτική αξιοποίησή της σε περιβάλλον πολέμου δημιουργεί νέα δεδομένα.

Η εικόνα που περιέγραψε ο Αμερικανός πιλότος, εφόσον επιβεβαιωθεί, δείχνει ότι ο πόλεμος με drones περνά σε νέα φάση: από τη χρήση μεμονωμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη χρήση δικτυωμένων σμηνών, ικανών να κινούνται συντονισμένα και να δημιουργούν αεροπορικό κορεσμό.

Για την Ουάσινγκτον, το ερώτημα είναι αν πρόκειται για μεμονωμένη παρατήρηση υπό ακραίες συνθήκες ή για πραγματική ένδειξη νέας ιρανικής ικανότητας.

Μέχρι να δοθεί σαφής απάντηση, η περιγραφή της «μέδουσας» από drones παραμένει ένα από τα πιο παράξενα και ανησυχητικά επεισόδια της σύγκρουσης με το Ιράν.