Ένας «προσωπικός εχθρός», όπως αποκαλείται, του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος αποκάλυψε πρώτος τη φημολογούμενη σχέση του Ρώσου προέδρου με την Ολυμπιονίκη γυμνάστρια, Αλίνα Καμπάεβα, πέθανε ξαφνικά.

Ο 69χρονος Γκριγκόρι Νεχόροσεφ ήταν αρχισυντάκτης μιας ρωσικής εφημερίδας, η οποία ανέφερε το 2008 ότι ο Ρώσος ηγέτης σχεδίαζε να χωρίσει τη σύζυγό του, Λιουντμίλα Πούτινα, και να παντρευτεί την Καμπάεβα.

Ο Νεχόροσεφ πέθανε στη Ρίγα, την πρωτεύουσα της Λετονίας, όπου ζούσε εξόριστος ως πολιτικός πρόσφυγας για 11 χρόνια, αναφέρει η Metro.

Φίλοι του αναφέρουν ότι απεβίωσε στο σπίτι του, στο βαλτικό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, αφού έφαγε μανιτάρια που βρήκε στην αυλή του σπιτιού του.

Αν και ήταν λάτρης της συλλογής τροφίμων, τα μανιτάρια που μάζεψε αποδείχθηκαν δηλητηριώδη.

Φίλοι του περιέγραψαν τον Νεχόροσεφ ως «αρκετά νευρικό» κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρίγα, λόγω του ενδεχόμενου να δεχθεί επίθεση από δολοφόνους που εργάζονταν για λογαριασμό του Πούτιν.

Μια άλλη γνωστή Ρωσίδα δημοσιογράφος που εδρεύει στη Λετονία, η Μποζένα Ρίνσκα, χαρακτήρισε τον θάνατό του «ακατανόητο».

Ο Ίγκορς Βατόλινς, ο οποίος είδε τον Νεχόροσεφ λίγο πριν πεθάνει, είπε ότι ο δημοσιογράφος δεν ήταν «ούτε γέρος ούτε άρρωστος, ήταν γεμάτος ιδέες και σχέδια».

Morto il giornalista nemico di Putin, rivelò la sua relazione segreta con la ginnasta ​Alina Kabaeva. «Ha ​ingerito funghi velenosi» https://t.co/yt5NsvbOOt — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 22, 2026

«Ο Νεχόροσεφ ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε το όνομα της συμβίας του Πούτιν, της πρωταθλήτριας ρυθμικής γυμναστικής, Αλίνα Καμπάεβα. Ο Πούτιν προφανώς δεν τον συγχώρεσε γι’ αυτό», είπε.

Όταν το άρθρο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2008, ο ιδιοκτήτης Αλεξάντερ Λεμπεντέφ – πρώην κατάσκοπος της KGB που έγινε τραπεζίτης και επιχειρηματίας – αναγκάστηκε να κλείσει την εφημερίδα «Moskovsky Korrespondent».

Ο Πούτιν αντέδρασε στη φήμη σχετικά με την Καμπάεβα – η οποία είναι 30 χρόνια νεότερή του – επιπλήττοντας «όσους, με τις αλαζονικές τους συμπεριφορές και τις ερωτικές τους φαντασιώσεις, ανακατεύονται στη ζωή των άλλων».

Ο Πούτιν δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει δημοσίως τη σχέση του με την Καμπάεβα, η οποία είναι πλέον 43 ετών, αλλά υπάρχουν φήμες ότι έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ιβάν, 11 ετών, και τον Βλαντίμιρ, επτά ετών.