Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ο τραγικός θάνατος ενός 51χρονου πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι κατά τη διάρκεια συναυλίας στο θρυλικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Θύμα είναι ο Paul Kueker από το Connecticut, ο οποίος βρισκόταν στη συναυλία του συγκροτήματος Goose μαζί με τη σύζυγό του, με την οποία γιόρταζαν την 25η επέτειο γάμου τους.

Σύμφωνα με τις αρχές, λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, ο 51χρονος βρέθηκε σε χώρο του επάνω διαζώματος και έπεσε με το κεφάλι από μπαλκόνι του επιπέδου των 300 θέσεων, κάνοντας βουτιά θανάτου και καταλήγοντας πάνω σε θεατές που βρίσκονταν χαμηλότερα.

Μαρτυρίες που επικαλούνται αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών πριν από το περιστατικό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεπέρασε το γυάλινο προστατευτικό κιγκλίδωμα ύψους περίπου 1,2 μέτρων και πραγματοποίησε τη μοιραία πτώση μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, τα άτομα πάνω στα οποία κατέληξε τραυματίστηκαν ελαφρά και δεν διατρέχουν κίνδυνο. Όταν έφτασαν οι διασώστες, ο Kueker ήταν αναίσθητος και χωρίς ανταπόκριση. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Bellevue Hospital, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι η σύζυγός του καθόταν αρκετά τμήματα πιο μακριά, στις θέσεις που είχαν κλείσει για τη συναυλία, και αρχικά δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με συγγενείς της οικογένειας, πίστευε ότι ο σύζυγός της είχε απλώς σηκωθεί για να πάει στην τουαλέτα και ενημερώθηκε για την τραγωδία από τους υπεύθυνους του χώρου.

Οι ιατροδικαστικές αρχές της Νέας Υόρκης διερευνούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έχει παραγγελθεί και τοξικολογικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο 51χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ ή άλλες ουσίες πριν από το περιστατικό.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Madison Square Garden εξέφρασε τη θλίψη της για το συμβάν. «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για την απώλεια ενός θεατή κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το περιστατικό θυμίζει έντονα ένα παρόμοιο συμβάν που είχε σημειωθεί το 2022 στον ίδιο χώρο, κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος Phish, όταν ένας θεατής πήδηξε από μπαλκόνι έπειτα από φόρα. Εκείνος είχε επιβιώσει, αλλά έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία πτώση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.