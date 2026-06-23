Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας, ο σοσιαλδημοκράτης Μπερνάρντο Αρέβαλο, απέκλεισε οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος στη χώρα του, παρότι είναι ενταγμένη σε συμμαχία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Δευτέρα.

Στα μέσα Ιουνίου, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να διεξαγάγουν στη Γουατεμάλα στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως αυτή η οποία είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί στη Βενεζουέλα κακοποιός, φερόμενος ως ο ηγέτης της συμμορίας Tren de Aragua, ο Νίνιο Γκερέρο.

Ωστόσο, ο Μπερνάρντο Αρέβαλο, η χώρα του οποίου εντάχθηκε στη συμμαχία «Ασπίδα της Αμερικής», πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και των καρτέλ, τόνισε όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP πως το Σύνταγμα της Γουατεμάλας «δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» με ξένες δυνάμεις.

Η συνεργασία που έχει συμφωνηθεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει, σύμφωνα με τον πρόεδρο Αρέβαλο, «εκπαίδευση, συνοδεία στο επίπεδο των τακτικών επιχειρήσεων και του σχεδιασμού επιχειρήσεων και ανταλλαγή πληροφοριών».

Οι επιχειρήσεις εναντίον εγκληματικών οργανώσεων γίνονται αποκλειστικά από δυνάμεις ασφαλείας της Γουατεμάλας, τόνισε ο αρχηγός του κράτους, που συμμετέχει στη γενική συνέλευση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) στον Παναμά.

Συμμορίες όπως η MS-13 και η Barrio 18, που έχουν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» οργανώσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είναι ενεργές στη Γουατεμάλα.

Στο πλαίσιο του «πολέμου» της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν από τον Σεπτέμβριο του 2025 αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που κατ’ αυτές μεταφέρουν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό και στην Καραϊβική, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 206 ανθρώπους μέχρι σήμερα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις τους.

Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε εξάλλου τον Μάρτιο ότι διεξάγει επιχειρήσεις από κοινού με τις ένοπλες δυνάμεις του Ισημερινού στο έδαφος της χώρας αυτής.