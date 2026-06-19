Νέα επίθεση σε υποδομές που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός στην κατεχόμενη Κριμαία ανακοίνωσε το Κίεβο, με τον ουκρανικό στρατό να κάνει λόγο για πλήγματα σε δύο σημαντικές σιδηροδρομικές γέφυρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι γέφυρες στις περιοχές Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα υπέστησαν πλήγμα και χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, πυρομαχικών και προμηθειών.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η επιχείρηση εντάσσεται στη στρατηγική του για την αποδυνάμωση των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού στα κατεχόμενα εδάφη.

❗️On the night of June 18, Ukrainian drones attacked a railway bridge over the North Crimean Canal near the village of Rozdolne in the Ichkinsky district of the temporarily occupied Crimea. pic.twitter.com/3x2VNXuMIt — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 18, 2026

Η Ουκρανία έχει αυξήσει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις της σε περιοχές του νότου, αλλά και στην Κριμαία, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από το 2014. Βασικός στόχος των επιχειρήσεων αυτών είναι η διακοπή της εφοδιαστικής αλυσίδας της Μόσχας και η δυσκολία μετακίνησης στρατευμάτων και υλικού προς τα μέτωπα των επιχειρήσεων.

🇺🇦🎯 A subunit of Ukraine’s Unmanned Systems Forces, MiddleStrike Ballista, has disabled the railway bridge over the North Crimean Canal near the village of Razdolnoye with strikes carried out by FP-2 type kamikaze drones.

⁰This successful strike further disrupts Russian… pic.twitter.com/4O8XDGHzFl — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) June 19, 2026

Οι σιδηροδρομικές υποδομές θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων εξοπλισμού.

Είχε προηγηθεί επίθεση με drones κοντά στη Μόσχα

Το χτύπημα στην Κριμαία σημειώθηκε μία ημέρα μετά από μεγάλη ουκρανική επιχείρηση με drones εναντίον στόχων στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, κατά την επίθεση επλήγη διυλιστήριο στα περίχωρα της Μόσχας, σε μία από τις πιο ηχηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι το Κίεβο συνεχίζει να στοχεύει υποδομές που θεωρεί κρίσιμες για τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας, μεταφέροντας την πίεση βαθύτερα πίσω από τις γραμμές του μετώπου.