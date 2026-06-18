Σοκ προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση βιασμών μιας γυναίκας, η οποία αποκάλυψε τις εφιαλτικές στιγμές που, όπως καταγγέλλει, βίωσε επί χρόνια από τον πρώην σύζυγό της και άλλους άνδρες.

Η γυναίκα, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Λούσι» για την προστασία της ταυτότητάς της, μίλησε στο ITV News και περιέγραψε τη στιγμή που ξύπνησε μέσα στη νύχτα και αντιλήφθηκε ότι ένας άγνωστος άνδρας την κακοποιούσε σεξουαλικά, ενώ ο σύζυγός της βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο και παρακολουθούσε.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όταν ο άγνωστος κατάλαβε ότι εκείνη είχε ξυπνήσει, απομακρύνθηκε αμέσως. Η γυναίκα κλειδώθηκε στη συνέχεια στο δωμάτιο των παιδιών της και κάλεσε τον πατέρα της και την αστυνομία.

Η καταγγελία ότι τη νάρκωνε συστηματικά

Η «Λούσι» υποστηρίζει ότι ο πρώην σύζυγός της τη νάρκωνε χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Όπως ανέφερε, στην αρχή φέρεται να χρησιμοποιούσε υπνωτικά φάρμακα, ενώ στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, χρησιμοποίησε ακόμη και υγρό καθαρισμού αυτοκινήτου.

Η ίδια περιέγραψε ότι για χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, χωρίς να μπορεί να καταλάβει την αιτία. Ξυπνούσε με πόνους στο σώμα, ένιωθε αδύναμη και πολλές φορές δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί από το κρεβάτι.

Όπως είπε, κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες της, δυσκολεύεται να αναγνωρίσει τον εαυτό της, καθώς η σωματική και ψυχολογική της κατάσταση είχε επιδεινωθεί δραματικά.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά»

Μετά τη σύλληψή του, ο πρώην σύζυγός της φέρεται να παραδέχθηκε, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες από τη φυλακή, ότι είχε καλέσει επανειλημμένα άλλους άνδρες στο σπίτι για να την κακοποιήσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, ο ίδιος φέρεται να της είπε ότι αυτό είχε συμβεί και άλλες φορές, αφήνοντας να εννοηθεί πως η νύχτα κατά την οποία τον κατήγγειλε δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Η «Λούσι» εκτιμά ότι οι επιθέσεις μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες. Όπως υποστήριξε, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλα δεδομένα δείχνουν ότι η κακοποίηση ίσως συνεχιζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Καταδίκη 15 ετών, αλλά η υπόθεση παραμένει ανοιχτή

Ο πρώην σύζυγος της γυναίκας έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 15 ετών για τα εγκλήματα εις βάρος της. Ωστόσο, η ίδια επιμένει ότι η υπόθεση δεν έχει τελειώσει.

Το βασικό ερώτημα, όπως λέει, είναι ποιοι άλλοι άνδρες ενδέχεται να συμμετείχαν στις επιθέσεις και γιατί δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί όλοι.

Η γυναίκα εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι αρχές την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έγιναν εξαρχής όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογή στοιχείων από το σπίτι.

Όπως ανέφερε, χρόνια αργότερα εντοπίστηκε γενετικό υλικό από περισσότερα άτομα, όμως ορισμένα δείγματα παραμένουν χωρίς ταυτοποίηση.

«Κάθε μέρα αναρωτιέμαι αν κάποιος από αυτούς βρίσκεται δίπλα μου»

Η «Λούσι» περιέγραψε και το ψυχολογικό βάρος που εξακολουθεί να κουβαλά μετά την υπόθεση.

Όπως είπε, κάθε φορά που περπατά στον δρόμο, αναρωτιέται αν κάποιος από τους άνδρες που φέρονται να εμπλέκονται βρίσκεται κοντά της. Ακόμη και ένα επίμονο βλέμμα από άγνωστο άνθρωπο μπορεί να της προκαλέσει τρόμο και σκέψεις ότι ίσως πρόκειται για κάποιον από εκείνους.

Η μαρτυρία της αναδεικνύει όχι μόνο τη φρίκη της κακοποίησης, αλλά και το διαρκές τραύμα που αφήνει πίσω της μια τέτοια υπόθεση.

Συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους εμπλεκόμενους

Η αστυνομική υπηρεσία που χειρίστηκε την υπόθεση ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων δραστών.

Σε ανακοίνωσή της σημείωσε ότι ένας άνδρας έχει ήδη καταδικαστεί σε σημαντική ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε εις βάρος του θύματος, ωστόσο οι αρχές παραμένουν αποφασισμένες να εντοπίσουν οποιονδήποτε άλλο εμπλέκεται.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Βρετανία για την προστασία των θυμάτων, τη διαχείριση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης και την ανάγκη οι έρευνες να εξαντλούν κάθε πιθανό στοιχείο.

Για τη «Λούσι», η καταδίκη του πρώην συζύγου της ήταν ένα πρώτο βήμα δικαίωσης. Όμως η ίδια ζητά να μάθει όλη την αλήθεια και να λογοδοτήσουν όλοι όσοι, όπως καταγγέλλει, συμμετείχαν στον εφιάλτη που έζησε.