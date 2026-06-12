Μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης και βουβού πόνου, τελέστηκε η κηδεία της 11χρονης μαθήτριας Λιανά, της οποίας η άγρια απαγωγή και δολοφονία προκάλεσαν ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης και οργής σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η ταφή του μικρού κοριτσιού πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο της κοινότητας, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, εκεί όπου το παιδί πήγαινε σχολείο, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που θέλησαν να της πουν το τελευταίο αντίο.



Η λευκή νεκροφόρα πέρασε την πύλη του νεκροταφείου της πόλης Φλεράνς, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων δυτικά της Τουλούζης. Πίσω της ακολουθούσε μια λαοθάλασσα από συντετριμμένους πολίτες, φίλους και συμμαθητές, οι οποίοι στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν κρατώντας λουλούδια μπροστά από μια μεγάλη φωτογραφία του χαμογελαστού κοριτσιού.



Το μπλε φέρετρο μεταφέρθηκε από το προσωπικό του γραφείου τελετών στον τόπο της ταφής, σε μια άκρως φορτισμένη ατμόσφαιρα. Εκεί, η οικογένεια της άτυχης Λιανά, απομονωμένη από τα βλέμματα του πλήθους, είχε τη δυνατότητα να αποτίσει τον ύστατο φόρο τιμής στο αγγελούδι της που έφυγε τόσο άδικα και βίαια από τη ζωή, με την τοπική κοινωνία να ζητά άμεση απόδοση δικαιοσύνης για το στυγερό έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο δήμαρχος του Φλεράνς Γκρεγκορί Μπομπατό πήρε τον λόγο. «Δεν λέμε αντίο σε ένα σύμβολο, μια μάχη, αλλά σε ένα παιδί 11,5 ετών: τη Λιανά», δήλωσε ο αιρετός αξιωματούχος.



Μπροστά από το σχολείο όπου εθεάθη για τελευταία φορά την 29η Μαΐου ενώ επιβιβαζόταν στο όχημα του βασικού υπόπτου, του Ζερόμ Μπαρελά, έχουν τοποθετηθεί δεκάδες μπουκέτα με λουλούδια, κεριά και λούτρινα ζωάκια, ενώ ένα πλακάτ «απέτιε φόρο τιμής στη Λιανά και σε όλα τα παιδιά θύματα».

Το πτώμα της 11χρονης βρέθηκε την 4η Ιουνίου σε ένα γεωργικό σιλό στην ίδια περιοχή. Έπειτα από κάλεσμα της ένωσης δημάρχων της Γαλλίας, πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά από δημαρχεία της ευρύτερης περιοχής. Μοτοσικλετιστές αναχώρησαν επίσης από το Ος σχηματίζοντας μια πομπή με κατεύθυνση το Φλεράνς, με στόχο να αποτίσουν φόρο τιμής «στη μικρή Λιανά που έφυγε πολύ νωρίς».



Στην έρευνα για τον θάνατο της 11χρονης, ο βασικός ύποπτος είναι ο Ζερόμ Μπαρελά, ένας 41χρονος πατέρας, η μεγαλύτερη κόρη του οποίου ήταν φίλη της Λιανά. Έπειτα από την προσαγωγή του από την αστυνομία την επομένη της εξαφάνισης, έχει προφυλακιστεί μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος του για απαγωγή την 1η Ιουνίου.

Ο θάνατος της Λιανά έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με το προφίλ του Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος δεν κλητεύτηκε ούτε προσήχθη ποτέ παρά τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον ανηλίκων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.