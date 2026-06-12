Με την ταινία «Disclosure Day», η οποία κυκλοφορεί την Παρασκευή, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ καλεί για ακόμη μία φορά το κοινό να αναλογιστεί την ύπαρξη εξωγήινης ζωής και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτή για τις θρησκείες στη Γη.

Ωστόσο, ο Σπίλμπεργκ δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας σχετικά με τα UFO και την πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε άλλους πλανήτες. Ένα θέμα που παλαιότερα θεωρούνταν περιθωριακό ή συνδεόταν με θεωρίες συνωμοσίας έχει τους τελευταίους μήνες βρεθεί στο προσκήνιο, από τον Λευκό Οίκο μέχρι την Καθολική Εκκλησία, καθώς το δημόσιο ενδιαφέρον για τα μη αναγνωρισμένα ανώμαλα φαινόμενα, γνωστά ως UAP σύμφωνα με την ορολογία της αμερικανικής κυβέρνησης, γίνεται ολοένα και πιο ευρύ.

Το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε τον Μάιο μεγάλο μέρος των αρχείων του για τα UFO, χωρίς να παρέχει ουσιαστικό πλαίσιο ή επεξηγήσεις, αφήνοντας όσους ενδιαφέρονται να διαμορφώσουν τις δικές τους ερμηνείες. Η δημοσιοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης όταν ανέφερε ξεκάθαρα σε συνέντευξή του ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, αν και αργότερα μετρίασε τη θέση του.

«Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο τεράστιο που οι πιθανότητες είναι υπέρ της ύπαρξης ζωής εκεί έξω», έγραψε ο πρώην πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στα γυρίσματα του «Disclosure Day». «Δεν είδα καμία απόδειξη κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Πραγματικά!», τόνισε.

Ορισμένοι πιστοί, αλλά και άτομα που δεν ανήκουν σε κάποια θρησκεία, υποστηρίζουν ότι η ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες θα μπορούσε να υπονομεύσει πολλές θρησκείες, καθώς θα περιέπλεκε την αντίληψη ότι οι άνθρωποι είναι μοναδικοί, όπως αναφέρει το ABC. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν το αντίθετο.

«Η πίστη στα UFO είναι ίσως ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί στη θρησκεία εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε η Νταϊάνα Γουόλς Πασούλκα, ερευνήτρια θρησκειών στο πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Γουίλμινγκτον. «Αποτελεί πλήγμα για τη κοσμική και υλιστική κοσμοθεωρία», συμπλήρωσε.

Παρότι το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα UAP ενισχύει για ορισμένους την ιδέα ενός «μαγικού» σύμπαντος, υπάρχουν πιστοί, ιδιαίτερα στον χριστιανισμό, που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο με επιφυλακτικότητα.

«Δεν πιστεύω ότι είναι εξωγήινοι. Πιστεύω ότι είναι δαίμονες», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη σε podcast ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει ασπαστεί τον καθολικισμό.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο μονσινιόρ Στίβεν Ροσέτι, πρώην εξορκιστής της Αρχιεπισκοπής της Ουάσινγκτον. Την προηγούμενη εβδομάδα απομακρύνθηκε από τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Ροσέτι «υπονομεύουν σοβαρά» τη διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας σχετικά με τους δαίμονες και τον διάβολο.

«Είναι προσωπική μου πεποίθηση ότι πιθανότατα πολλές, αν όχι οι περισσότερες, από αυτές τις θεάσεις UFO είναι στην πραγματικότητα δαίμονες», ανέφερε ο Ροσέτι σε βίντεο που δημοσίευσε στις 29 Μαΐου στη σελίδα του στο Facebook. «Οι εξωγήινοι, εάν υπάρχουν, δεν καταλαμβάνουν ανθρώπους», τόνισε.

Ο Κρίστοφερ Μπάγκλοου, επικεφαλής πρωτοβουλίας για τη σχέση επιστήμης και θρησκείας στο πανεπιστήμιο Νοτρ Νταμ, δήλωσε έκπληκτος από την απομάκρυνση του Ροσέτι, καθώς στο βίντεο είχε διευκρινίσει ότι εξέφραζε προσωπική άποψη. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ενδέχεται να υπήρξαν και άλλοι παράγοντες πίσω από την απόφαση.

«Ζητώ συγχώρεση για οποιονδήποτε τρόπο με τον οποίο δεν υπήρξα πιστός στις διδασκαλίες του Εκκλησιαστικού Μαγιστερίου», ανέφερε ο Ροσέτι σε διαδικτυακή δήλωσή του.

Παρά τις αναφορές των Βανς και Ροσέτι σε δαιμονικές οντότητες, ο Μπάγκλοου υποστηρίζει ότι η Καθολική Εκκλησία παραμένει διαχρονικά ανοιχτή στην πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής. «Οι θεολόγοι συζητούν αυτό το ενδεχόμενο εδώ και αιώνες και η Εκκλησία δεν έχει ποτέ διδάξει επίσημα τη μία ή την άλλη θέση», σημείωσε.

Κατά τη συνάντησή του με φοιτητές αστρονομίας στο Βατικανό την περασμένη χρονιά, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ μίλησε για το «αρχαίο φως μακρινών γαλαξιών» και τη «μυστηριώδη χαρά» που προκαλεί η μελέτη του διαστήματος. Κάποιοι θεώρησαν ότι οι αναφορές αυτές αποτελούσαν έμμεση αναφορά στην πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε άλλους πλανήτες.

Σε μία ευρύτερη ιστορική διάσταση, η ιδέα ύπαρξης όντων από άλλους κόσμους που επισκέπτονται τη Γη έχει ρίζες χιλιάδων ετών.

«Οι άνθρωποι μιλούσαν για την πολλαπλότητα των κόσμων. Ήδη από την εποχή του Σωκράτη και του Αριστοτέλη υπήρχαν Έλληνες φιλόσοφοι που συζητούσαν για όντα σε άλλους πλανήτες και άλλα άστρα», ανέφερε η Γουόλς Πασούλκα.

Σύμφωνα με τον Τζέφρι Κράιπαλ, ιστορικό θρησκειών στο πανεπιστήμιο Ράις, οι σύγχρονες αντιλήψεις για τα UFO άρχισαν να διαμορφώνονται μετά το 1945. «Ο ιπτάμενος δίσκος, ο εξωγήινος και το UFO αποτελούν ξεκάθαρα αφηγήσεις εισβολής της εποχής του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε.

Η συγκεκριμένη αφήγηση εξηγεί γιατί τα UAP συχνά αντιμετωπίζονται ως απειλή για την ανθρωπότητα. Παράλληλα, όμως, εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου και οδήγησε στη δημιουργία θρησκευτικών κινημάτων, όπως η Σαηεντολογία, η οποία διαθέτει πολλούς υποστηρικτές στον χώρο του Χόλιγουντ, και τα οποία αντιμετωπίζουν τους εξωγήινους ως θετικές οντότητες ή ακόμη και ως μέρος ενός θεϊκού σχεδίου. Ορισμένοι οπαδοί του Έθνους του Ισλάμ, για παράδειγμα, πιστεύουν ότι ο ιδρυτής του κινήματος θα επιστρέψει στη Γη με ένα διαστημόπλοιο σε ένα αποκαλυπτικό γεγονός.

Το Διεθνές Κίνημα των Ραελιανών, γνωστό και ως Ραελισμός, αποτελεί μία θρησκεία που συνδέεται με τα UFO και ιδρύθηκε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με τη Σούζαν Πάλμερ, κοινωνιολόγο του πανεπιστημίου Κονκόρντια στο Μόντρεαλ που μελετά νέα θρησκευτικά κινήματα, η θρησκεία εξακολουθεί να ασκείται σήμερα, με τη μεγαλύτερη παρουσία της σε περιοχές της Ασίας, της Αφρικής και του Καναδά.

Ο ιδρυτής της, Ραέλ, υποστηρίζει ότι είναι άμεσος απόγονος του Γιαχβέ, τον οποίο επισκέφθηκε στον πλανήτη Ελοχίμ το 1975. Ο Ραελισμός διδάσκει ότι ο Βούδας, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ ήταν υβρίδια ανθρώπων και εξωγήινων, καθώς και ετεροθαλή αδέλφια του Ραέλ.

Από τις ομάδες που έχει μελετήσει, η Πάλμερ υποστήριξε ότι ο Ραελισμός είναι η πλέον θετικά διακείμενη απέναντι στα UFO. «Δεν ενδιαφέρονται για εξωγήινους πολέμους», δήλωσε.

Ο Κράιπαλ εκτιμά ότι αυτή η προσέγγιση ενδέχεται να κερδίζει έδαφος. Ως επικεφαλής του Κέντρου για το Αδύνατο στο Πανεπιστήμιο Ράις, μιας αρχειακής συλλογής που καταγράφει αναφερόμενες παραφυσικές εμπειρίες, διαπιστώνει αυξανόμενη διάθεση για συζήτηση γύρω από την ύπαρξη των UFO και την πιθανότητα αυτά να μην είναι εχθρικά.

«Οι άνθρωποι αναφέρουν αυτές τις εμπειρίες και αυτές τις συναντήσεις με οντότητες και έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα από την αρχή έως το τέλος», δήλωσε. «Οι συνάδελφοί μου στον ακαδημαϊκό χώρο αρχίζουν πραγματικά να ακούνε με διαφορετικό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.