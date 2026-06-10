Σταθερή παραμένει η εμπιστοσύνη των Ουκρανών προς τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι στρατιωτικές προσωπικότητες εξακολουθούν να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αποδοχής μέσα στην ουκρανική κοινωνία.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου, η εμπιστοσύνη προς τον Ζελένσκι διαμορφώνεται στο 61%, ενώ το 34% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν τον εμπιστεύεται. Το ισοζύγιο εμπιστοσύνης – δυσπιστίας παραμένει θετικό, στο +27%.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι, παρά τη φθορά του πολέμου, τις δυσκολίες στο μέτωπο, την πίεση στην οικονομία και τη συζήτηση για την πολιτική επόμενη ημέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή βάση εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι ο πρώην αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και νυν πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βαλέρι Ζαλούζνι, καταγράφει ακόμη υψηλότερο ποσοστό. Η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του φτάνει το 73%, με τη δυσπιστία στο 21%.

Η διαφορά αυτή επιβεβαιώνει ότι ο Ζαλούζνι παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς δημόσιες προσωπικότητες της χώρας. Η εικόνα του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αντίσταση της Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή και με τον ρόλο του στην οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την πιο κρίσιμη φάση του πολέμου.

Στην ίδια κατηγορία υψηλής εμπιστοσύνης βρίσκονται και άλλες προσωπικότητες από τον χώρο της άμυνας και της ασφάλειας. Ο Ρόμπερτ «Μαντιάρ» Μπρόβντι καταγράφει 70% εμπιστοσύνη και μόλις 7% δυσπιστία, εμφανίζοντας το ισχυρότερο θετικό ισοζύγιο. Ο Κίριλο Μπουντάνοφ συγκεντρώνει επίσης 70% εμπιστοσύνη, με 22% δυσπιστία.

Ο σημερινός αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, κινείται χαμηλότερα σε σχέση με τον Ζαλούζνι και τον Μπουντάνοφ, αλλά διατηρεί θετικό ισοζύγιο, με 52% εμπιστοσύνη και 36% δυσπιστία.

Στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφει ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιχόρ Τερέχοφ, με 52% εμπιστοσύνη και 19% δυσπιστία. Ακολουθεί ο Μιχαΐλο Φεντόροφ με 50% εμπιστοσύνη και 21% δυσπιστία, ενώ ο Βιτάλι Κιμ, πρώην κυβερνήτης του Μικολάιβ και επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, καταγράφει 47% εμπιστοσύνη και 27% δυσπιστία.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ουκρανική κοινωνία εξακολουθεί να επιβραβεύει πρόσωπα που συνδέονται με την άμυνα, τη διαχείριση κρίσεων και την ανθεκτικότητα των πόλεων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του πολέμου.

Η δημοσκόπηση δεν αποτελεί εκλογική πρόθεση, αλλά αποτυπώνει το πολιτικό κλίμα σε μια χώρα που παραμένει σε συνθήκες πολέμου. Η υψηλή εμπιστοσύνη προς τον Ζελένσκι δείχνει ότι ο πρόεδρος εξακολουθεί να θεωρείται κεντρικό πρόσωπο της εθνικής αντίστασης. Την ίδια στιγμή, η ακόμη υψηλότερη δημοφιλία του Ζαλούζνι υπενθυμίζει ότι οι στρατιωτικές φυσιογνωμίες έχουν αποκτήσει ιδιαίτερο βάρος στη δημόσια ζωή της Ουκρανίας.

Το μήνυμα της έρευνας είναι σαφές: οι Ουκρανοί εξακολουθούν να στηρίζουν την πολιτική ηγεσία, αλλά δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε πρόσωπα που συνδέθηκαν άμεσα με την άμυνα της χώρας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για το μέλλον της Ουκρανίας, την πορεία του πολέμου και την επόμενη πολιτική ημέρα παραμένει ανοιχτή, τα ποσοστά Ζελένσκι και Ζαλούζνι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Ο πρώτος διατηρεί τη θεσμική ισχύ και την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας. Ο δεύτερος εξακολουθεί να εμφανίζεται ως το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη αποδοχή στην ουκρανική κοινωνία.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 7 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε δείγμα 1.015 ενηλίκων που ζουν σε περιοχές υπό τον έλεγχο της ουκρανικής κυβέρνησης.