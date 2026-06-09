Ο 24χρονος πρώην ερευνητής της OpenAI, Λέοπολντ Άσενμπρενερ, που έχει χαρακτηριστεί ως ο «Νοστράδαμος της τεχνητής νοημοσύνης», έχει γίνει το νέο πρόσωπο-φαινόμενο της Wall Street, καθώς κατάφερε να μετατρέψει το hedge fund του σε επενδυτικό κολοσσό άνω των 20 δισ. δολαρίων μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Ο Λέοπολντ Άσενμπρενερ, χωρίς να έχει προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στις επενδύσεις, ίδρυσε το 2024 τη «Situational Awareness» με κεφάλαια μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Έκτοτε, αξιοποίησε μια σειρά από μεγάλες επενδυτικές κινήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, πετυχαίνοντας εντυπωσιακές αποδόσεις, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο γερμανικής καταγωγής επενδυτής έχει εξελιχθεί σε πρόσωπο-σύμβολο για traders και στελέχη της τεχνολογίας, με υποστηρικτές του να μελετούν τις ρυθμιστικές καταθέσεις του για να εντοπίσουν στοιχεία σχετικά με την επόμενη κίνησή του, ενώ αρκετοί φέρονται να αντιγράφουν ακόμη και τις επενδύσεις του μέσω εφαρμογών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Meet the 'Nostradamus of AI' who built a $20 billion hedge fund before turning 25 https://t.co/2bcTNgbepa pic.twitter.com/hsDZhKemW2 — New York Post (@nypost) June 8, 2026

Ο θόρυβος γύρω από το όνομά του συνοδεύεται από θεαματικά κέρδη. Η «Situational Awareness» έχει σημειώσει άνοδο περίπου 270% μετά τις προμήθειες μέσα στη φετινή χρονιά έως τον Μάιο, ενώ από την ίδρυσή της έχει ενισχυθεί περισσότερο από 1.000%, σύμφωνα με τη Journal. Οι επιδόσεις αυτές τοποθετούν τον Λέοπολντ Άσενμπρενερ ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους επενδυτές της εποχής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ταχύτατη άνοδος της εταιρείας την έχει φέρει πλέον στην ίδια κατηγορία με ισχυρά ονόματα του χώρου των hedge funds, όπως η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν και η Third Point του Νταν Λόεμπ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Μία από τις πιο κερδοφόρες κινήσεις της Situational Awareness ήταν η συμμετοχή της στην Anthropic, την startup Τεχνητής Νοημοσύνης που πλέον αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο των περιουσιακών στοιχείων της. Στους υποστηρικτές του fund περιλαμβάνεται και η Jane Street, ο γνωστός και ιδιαίτερα επιλεκτικός κολοσσός των συναλλαγών, που σπάνια διαθέτει κεφάλαια σε εξωτερικούς διαχειριστές, σύμφωνα με τη Wall Steet Journal.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις κινήσεις του Άσενμπρενερ είναι τόσο έντονο, ώστε οι μετοχές της εταιρείας ηλιακής ενέργειας T1 Energy εκτινάχθηκαν κατά 23% μέσα σε μία ημέρα, όταν αποκαλύφθηκε ότι η Situational Awareness είχε αποκτήσει συμμετοχή στην εταιρεία.

Ωστόσο, δεν απέδωσαν όλες οι επιλογές του. Η Situational Awareness δέχθηκε πιέσεις κατά τη διάρκεια της αναταραχής στις αγορές που ακολούθησε την παρουσίαση του χαμηλού κόστους μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης της κινεζικής startup DeepSeek πέρυσι. Παρ’ όλα αυτά, το fund ανέκαμψε γρήγορα, καθώς οι επενδυτές επέστρεψαν μαζικά σε τοποθετήσεις που συνδέονται με τις υποδομές της AI.

Πριν γίνει διαχειριστής hedge fund, ο Λέοπολντ Άσενμπρενερ είχε αποκτήσει ισχυρή φήμη στη Silicon Valley μέσα από το δοκίμιό του το 2024 με τίτλο «Situational Awareness: The Decade Ahead». Σε αυτό υποστήριζε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα, ώστε θα μπορούσε να μεταμορφώσει την παγκόσμια οικονομία και να αναδιαμορφώσει τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό.

Το κείμενο τον έκανε γνωστό στους τεχνολογικούς κύκλους και του χάρισε το προσωνύμιο «Νοστράδαμος της AI», με τον podcaster Τιμ Φέρις να επαινεί το ιστορικό των προβλέψεών του για την τεχνητή νοημοσύνη.

Γεννημένος στη Γερμανία, ο Λέοπολντ Άσενμπρενερ εισήχθη στο πανεπιστήμιο Κολούμπια σε ηλικία μόλις 15 ετών και αποφοίτησε πρώτος στην τάξη του, πριν ενταχθεί στην OpenAI, όπου εργάστηκε στην ομάδα Superalignment της εταιρείας.