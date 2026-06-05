Πέντε Αζέροι πολίτες σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε επιθέσεις εναντίον δύο φορτηγών πλοίων στην Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τα πλοία που επλήγησαν στον κόλπο Ταγκανρόγκ, το υπουργείο διευκρίνισε πως στα πληρώματα περιλαμβάνονταν συνολικά 25 Αζέροι πολίτες, όμως τα πλοία δεν ανήκαν στο Αζερμπαϊτζάν.

«Επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον δύο ξένων φορτηγών πλοίων. (…) Από την επίθεση αυτή, πέντε πολίτες μας σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση του αζερικού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλούζιν, το Κίεβο ευθύνεται γι’ αυτό το πλήγμα.

Νωρίτερα σήμερα, η Ουκρανία είχε ανακοινώσει πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της έπληξαν πέντε πλοία στα λιμάνια της Μαριούπολης και του Μπερντιάνσκ, καθώς και στα ύδατα ελεγχόμενων από τη Ρωσία εδαφών.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, ο διοικητής της ουκρανικής δύναμης μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως τα drones του έπληξαν πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και ένα δεξαμενόπλοιο που ήταν αναμιγμένα στην «κλοπή» ουκρανικών σιτηρών και στη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου και καυσίμων, με τα ονόματά τους σβησμένα και τα ραντάρ τους εκτός λειτουργίας.