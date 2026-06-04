Σκηνή έντασης εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όταν η δημοσιογράφος, Κέιτλαν Κόλινς, τον πίεσε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με ένα ταμείο αποζημιώσεων.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο πρόεδρος έπρεπε να απαντήσει σε ερώτηση για ένα προτεινόμενο ταμείο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της «πολιτικής εργαλειοποίησης» των κρατικών μηχανισμών – ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αποζημιώσεων για άτομα που υποστήριζαν ότι υπήρξαν θύματα πολιτικά υποκινούμενων κυβερνητικών ερευνών. Το σχέδιο έχει πλέον εγκαταλειφθεί έπειτα από διακομματική κριτική.

Η συζήτηση γρήγορα εξελίχθηκε σε μια γνώριμη αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο και τη δημοσιογράφο, με τον Τραμπ να εξαπολύει επιθέσεις τόσο εναντίον της ίδιας όσο και εναντίον του δικτύου της χαρακτηρίζοντάς το «πολύ διεφθαρμένο», ενώ αμφισβήτησε τη δημοσιογραφική της δουλειά και τα κίνητρά της. Κάποια στιγμή, την κατηγόρησε ότι τον αντιμετωπίζει δημοσιογραφικά με «μίσος» και χλεύασε τις προσπάθειές της να τον πιέσει να απαντήσει στο θέμα.

«Είναι μια διεφθαρμένη δημοσιογράφος που στέκεται εκεί και ποτέ δεν χαμογελάει. Μια νέα, όμορφη γυναίκα που δεν χαμογελάει. Δεν βλέπω ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό της. Έχει τόσο μίσος στα μάτια της», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Κόλινς προσπάθησε επανειλημμένα να επαναφέρει τη συζήτηση στην ουσία της ερώτησής της, όμως ο Τραμπ συνέχισε να αντεπιτίθεται.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στη μακροχρόνια κόντρα μεταξύ του Τραμπ και της Κόλινς, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις των οποίων απασχολούν συχνά την επικαιρότητα ήδη από την πρώτη προεδρική θητεία του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με το TMZ.

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