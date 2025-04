Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιτέθηκε επανειλημμένα στην παρουσιάστρια του CNN, Κάιτλαν Κόλινς, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, υποστηρίζοντας ότι το δίκτυό της «μισεί τη χώρα μας», καθώς εκείνη πίεζε τους δύο ηγέτες προσπαθώντας να πάρει πληροφορίες για τον άνδρα από το Μέριλαντ που απελάθηκε.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ στράφηκε ξανά προς την Κόλινς, καθώς προσπάθησε να ρωτήσει τον Μπουκέλε για τον Αμπρέγκο Γκαρσία. «Ας ακούσουμε αυτή την ερώτηση από αυτή την πολύ χαμηλής τηλεθέασης παρουσιάστρια του CNN», ειρωνεύτηκε ο πρόεδρος.

Γιατί τέτοιο «μίσος»;

Η Κόλινς και άλλοι δημοσιογράφοι των λεγόμενων «παραδοσιακών μέσων» έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους κατηγορεί ότι διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις». Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Telegraph, ο Αμερικανός πρόεδρος σε ομιλία του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο μήνα, είχε δηλώσει ότι παραβιάζουν τον νόμο με την παραπληροφόρησή τους.

Η ίδια η Κόλινς επιμένει ότι αποτελεί καθήκον της «να κάνει ερωτήσεις και να παίρνει απαντήσεις». Σε συνέντευξή της στο New Yorker είχε εξηγήσει ότι, από το ξεκίνημα της καριέρας της, το μότο της ήταν «δεν είμαι εγώ το θέμα». «Αν τους αφήσεις να το κάνουν προσωπικό, έχεις ήδη χάσει», σχολίασε για τις επιθέσεις που δέχεται σχετικά με τις ερωτήσεις της.

Το economictimes αναφέρει πως, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως επικεφαλής ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου για το CNN σε ηλικία 28 ετών, έγινε η νεότερη δημοσιογράφος στην ιστορία του δικτύου που κατείχε τη θέση αυτή.

Ένα «συντηρητικό» ξεκίνημα

Σύμφωνα με το περιοδικό InStyle, η Κόλινς γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πολιτεία της Αλαμπάμα από πολιτικά ουδέτερους γονείς, οι οποίοι της μετέδωσαν την άποψη ότι το αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι «αποτυχημένο».

Μετά την αποφοίτησή της από το Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα, εργάστηκε ως ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον για το Daily Caller, μια συντηρητική ιστοσελίδα ειδήσεων που ίδρυσε ο Τάκερ Κάρλσον. Μέσω αυτής της θέσης απέκτησε την πρώτη της επαφή με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα: Τότε άρχισε να παρατηρεί την ιδιόρρυθμη συμπεριφορά του Τραμπ και να αναπτύσσει επαφές με μερικούς από τους στενότερους συνεργάτες του.

Αφού προσελήφθη από το CNN, εργάστηκε για ένα διάστημα ως πολιτική ρεπόρτερ, όμως το 2018 αποβλήθηκε προσωρινά από τον Λευκό Οίκο, επειδή ρώτησε τον Τραμπ για τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε τότε την απαγόρευση «τελείως ανάρμοστη και λανθασμένη».

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η Κόλινς κάλυψε για το CNN τις εκλογές του 2020 ως ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο και το 2021 προήχθη σε επικεφαλής της ομάδας ανταποκριτών. Παράλληλα έχει παρουσιάσει διάφορα προγράμματα του δικτύου, όπως το The Source with Kaitlan Collins και το CNN This Morning.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Τραμπ. Πριν από λίγο καιρό, σε συνάντηση με Αμερικανούς πρέσβεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να της δώσει τον λόγο για να υποβάλει ερώτηση.

Το 2023, σε δημόσιο φόρουμ στο Νιου Χάμσαϊρ με Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, η Κόλινς ρώτησε τον Τραμπ σχετικά με τους ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «κλεμμένες». Καθ’ όλη τη διάρκεια της 70λεπτης συζήτησης, ο Τραμπ έχανε συχνά την υπομονή του με τη δημοσιογράφο, φτάνοντας στο σημείο να την αποκαλέσει κάποια στιγμή «μοχθηρό άνθρωπο».

Στο διαδίκτυο, η Κόλινς δέχεται συχνά έντονη κριτική. Λογαριασμοί που υποστηρίζουν το κίνημα MAGA αναδημοσιεύουν βίντεο με τις λεγόμενες «αμήχανες στιγμές» της, μετατρέποντάς τες σε memes και χλευάζοντας το «θράσος» της να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η 33χρονη συνήθως κάθεται στην πρώτη σειρά της αίθουσας ενημέρωσης, όμως ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα μετακινήσει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης στο πίσω μέρος της αίθουσας και θα τοποθετήσει «προτιμώμενους» δημοσιογράφους στις μπροστινές θέσεις.

Η ίδια πάντως, σύμφωνα με το economictimes, είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει πολλές ακόμα δυσκολίες. Όπως δηλώνει, δεν την ενοχλεί ιδιαίτερα όταν ο Τραμπ εκνευρίζεται με τις ερωτήσεις της, καθώς θεωρεί ότι είναι ευθύνη των δημοσιογράφων να τις θέτουν.