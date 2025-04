Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε επανειλημμένα στην παρουσιάστρια του CNN Κάιτλαν Κόλινς κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε, υποστηρίζοντας ότι το δίκτυό της «μισεί τη χώρα μας» και προσβάλλοντας την προσωπικά ως «χαμηλής τηλεθέασης», καθώς πίεζε τους δύο ηγέτες για την πορεία ενός άνδρα από το Μέριλαντ που απελάθηκε.



Κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγκο Γκαρσία — Σαλβαδοριανού υπηκόου και κατοίκου Μέριλαντ — ο οποίος μεταφέρθηκε τον προηγούμενο μήνα στο σωφρονιστικό συγκρότημα CECO στο Ελ Σαλβαδόρ. Παρά τις πιέσεις από τη δημοσιογράφο Κόλινς, ούτε ο Μπουκέλε ούτε εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου προχώρησαν σε δέσμευση για την ασφαλή επιστροφή του.



Ο Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2011 και του χορηγήθηκε ανθρωπιστική προστασία από την απέλαση στο Ελ Σαλβαδόρ το 2019, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας νομικής μάχης μετά την παραδοχή της κυβέρνησης ότι η απομάκρυνσή του ήταν «διοικητικό λάθος».

Trump on CNN: “I think they hate our country.” That’s what dictators do — they portray any media outlet they don’t control and that doesn’t praise their corrupt regimes 24/7 as the enemy of the state. pic.twitter.com/7BHPVWJf61

Αφού ένας δικαστής διέταξε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο Αμπρέγκο Γκαρσία – ο οποίος είναι παντρεμένος με Αμερικανίδα πολίτη και δεν έχει ποινικό μητρώο – πρέπει να επιστρέψει, χαρακτηρίζοντας την απομάκρυνσή του «αντισυνταγματική», το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να «“διευκολύνει” την απελευθέρωση του Αμπρέγκο Γκαρσία από τη φυλακή» – προσθέτοντας ότι η απομάκρυνσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν «παράνομη».



Ο ηγέτης του Ελ Σαλβαδόρ δήλωσε ότι αυτό που «κάνει ο Τραμπ με τα σύνορα είναι αξιοσημείωτο», προτού αναρωτηθεί γιατί «αυτοί οι αριθμοί δεν υπάρχουν στα μέσα ενημέρωσης», με αποτέλεσμα ο Τραμπ να αρπάξει γρήγορα την ευκαιρία για να κατακεραυνώσει τα μέσα ενημέρωσης.



«Λοιπόν, βγαίνουν, αλλά οι ψεύτικες ειδήσεις, ξέρετε, όπως το CNN – το CNN εδώ πέρα δεν θέλει να τους βγάλει, επειδή δεν τους αρέσει δεν τους αρέσει να βγάζουν καλά νούμερα», είπε ο πρόεδρος κάνοντας χειρονομία προς τον Κόλινς. «Δεν τους αρέσει να τα δημοσιεύουν επειδή νομίζω ότι μισούν τη χώρα μας, στην πραγματικότητα. Αλλά είναι κρίμα».



Λίγα λεπτά αργότερα, ο Τραμπ στράφηκε ξανά προς την Κόλινς, καθώς προσπάθησε να ρωτήσει τον Μπουκέλε για τον Αμπρέγκο Γκαρσία – φροντίζοντας να πετάξει μια προσβολή στη διαδικασία. «Ας ακούσουμε αυτή την ερώτηση από αυτή την πολύ χαμηλής τηλεθέασης παρουσιάστρια του CNN», ειρωνεύτηκε ο πρόεδρος.

LMAOOO!



BUKELE: "What you're doing with the border is remarkable – dropped, what, 95%?



TRUMP: "99.1% to be exact."



BUKELE: "Why are those numbers not in the media?"



TRUMP: "Well, they get 'em, but the fake news – you know, CNN over here doesn't want to put them out. They… pic.twitter.com/GGAxOXd0Yg