Ο Ρενάτο Σάντσες, που επέστρεψε φέτος το καλοκαίρι από δανεισμό στην Παρί Σεν Ζερμέν και βρέθηκε στο στόχαστρο και του Παναθηναϊκού, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ, επίσης με τη μορφή δανεισμού.

Επιστρέφοντας στο Παρίσι έπειτα από δανεισμό στην Μπενφίκα (21 συμμετοχές) την περασμένη σεζόν, ο Ρενάτο Σάντσες τοποθετήθηκε στο «loft» των Παριζιάνων, όμως φαίνεται πως θα αποχωρήσει ξανά.

Ο 28χρονος Πορτογάλος, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2027, είχε δύο προτάσεις στο τραπέζι: μία από τον Παναθηναϊκό (Super League) και μία από την Τραμπζονσπόρ (τουρκική Super Lig), όπως αναφέρει η L’ Equipe.

Και οι δύο σύλλογοι κατέθεσαν πρόταση δανεισμού στην Παρί Σεν Ζερμέν, με τις τελευταίες εξελίξεις να δείχνουν ότι ο μέσος οδεύει προς την Τουρκία.