Σοκαριστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε σε πτήση από το Μουμπάι προς τη Ζυρίχη, με θύμα μια 15χρονη κοπέλα και δράστη έναν 44χρονο Ινδό επιχειρηματία, παντρεμένο, ο οποίος καθόταν δίπλα της.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, ενώ ο κατηγορούμενος ταξίδευε για επαγγελματικούς λόγους στο Βέλγιο. Αρχικά αντάλλαξε μερικές κουβέντες με την ανήλικη, η οποία σύντομα αποκοιμήθηκε.

Τότε ο άνδρας προχώρησε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της, αγγίζοντάς την επανειλημμένα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κοπέλα υπέστη σοκ και ήταν ανήμπορη να αντιδράσει, παραμένοντας ακίνητη μέχρι που ο κατηγορούμενος σταμάτησε από μόνος του.

Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, ο επιχειρηματίας συνελήφθη. Στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Bülach παραδέχτηκε την πράξη του, αναγνωρίζοντας ότι η ανήλικη δεν είχε συναινέσει και δηλώνοντας ότι γνώριζε πως ήταν πολύ μικρή, αν και δεν ήξερε την ακριβή ηλικία της.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό και σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 1,5 έτους με αναστολή. Επειδή βρισκόταν ήδη υπό κράτηση από τον Μάρτιο, δεν θα εκτίσει επιπλέον ποινή. Ο δικαστής χαρακτήρισε την απόφαση «επιεική» και «οριακά κατάλληλη».