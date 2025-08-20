Παρά την πτώση της θερμοκρασίας, οι ισχυροί άνεμοι περιπλέκουν τις προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές, που μαίνονται περισσότερες από 10 ημέρες στη δυτική Ισπανία, δήλωσε σήμερα η γενική διευθύντρια της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Οι πυροσβέστες, στο πλευρό των οποίων συνδράμουν στρατιώτες και αεροπορικά μέσα, συνεχίζουν να δίνουν μάχη με 21 μέτωπα φωτιάς, επιπέδου 2, κάτι που σημαίνει πως αντιπροσωπεύουν μία άμεση απειλή για τους πληθυσμούς, ανέφερε η Βιρχίνια Μπαρθόνες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Οι θερμοκρασίες κατέγραψαν πτώση, όμως σφοδρές ριπές ανέμου συνεχίζουν να περιπλέκουν το έργο της κατάσβεσης των πυρκαγιών και η απουσία βροχής δεν βοηθά, ακόμα κι αν ελπίζουμε πως αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ημέρες», επισήμανε η αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), αυτοί οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν στο τέλος της ημέρας, με επίπεδα υγρασίας υψηλότερα και επομένως πιο ευνοϊκά για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Βροχοπτώσεις αναμένονται επίσης αύριο σε ορισμένες από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις φωτιές.

Η Ισπανία μόλις εξήλθε από ένα κύμα ακραίας ζέστης, το οποίο διήρκεσε 16 ημέρες, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιφέρειες.

Η αποπνικτική ζέστη συνέβαλε στο να ξεσπάσουν πολλές πυρκαγιές που οδήγησαν στην εκκένωση δεκάδων χωριών και στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στη χώρα.

Η σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Γαλικία, όπου είχαν διακοπεί τα δρομολόγια τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των πυρκαγιών, αναμένεται να λειτουργήσει εκ νέου αργότερα σήμερα, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του ισπανικού σιδηροδρομικού δικτύου (Adif).

Αν και πολλές πυρκαγιές ξεκίνησαν από κεραυνούς κατά τη διάρκεια «ξηρών καταιγίδων», χωρίς βροχή, άλλες ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού.

Σχεδόν 4.000.000 στρέμματα γης έχουν ήδη καεί στην Ισπανία φέτος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), ένας αριθμός που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 3.060.000 στρεμμάτων το 2022, έως τότε η χειρότερη χρονιά από την έναρξη καταγραφής των μητρώων το 2006.

Πηγή: ΑΠΕ