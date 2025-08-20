Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, παρέμεινε όμως κάτω από τις 2.100 μονάδες. Οι ρευστοποιήσεις στις τραπεζικές μετοχές αντισταθμίστηκαν από το ενδιαφέρον για άλλα blue chips, με τις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, του ΟΠΑΠ και της Lamda Development να υπεραποδίδουν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.097,22 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.083,38 μονάδες (-0,60%) και υψηλότερη τιμή στις 2.102,17 μονάδες (+0,30%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 194,25 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.274.412 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε ανεπαίσθητη πτώση σε ποσοστό 0,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+3,70%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,31%), του ΟΠΑΠ (+2,94%) και της Σαράντης (+2,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-1,66%), της Alpha Bank (-1,39%), της Metlen (-1,10%) και της Viohalco (-1,06%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.296.883 και 5.083.694 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,37 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 24,93 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 72 μετοχές, 40 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+29,87%) και Vidavo (+9,76%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παπουτσάνης (-3,47%) και Trastor (-2,99%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 7,5300 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 7,5800 +0,53%

METLEN: 54,0500 -1,10%

OPTIMA: 8,1500 +0,87%

ΤΙΤΑΝ: 38,0000 +0,26%

ALPHA BANK: 3,4120 -1,39%

AEGEAN AIRLINES: 14,6000 +1,39%

VIOHALCO: 6,5300 -1,06%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,1000 +3,31%

ΔΑΑ: 10,6500 +0,19%

ΔΕΗ: 14,5200 +0,07%

COCA COLA HBC: 45,8000 +1,19%

ΕΛΠΕ: 8,6750 +1,52%

ELVALHALCOR: 2,6450 -0,19%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,7000 -1,66%

ΕΥΔΑΠ: 7,2600 +1,40%

EUROBANK: 3,4160 -0,61%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 +3,70%

MOTOR OIL: 26,4600 αμετάβλητη

JUMBO: 31,5400 +1,41%

ΟΛΠ: 46,6000 +1,64%

ΟΠΑΠ: 19,9900 +2,94%

ΟΤΕ: 16,3500 +0,25%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1480 -0,61%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,1600 +2,61%

Πηγή: ΑΠΕ