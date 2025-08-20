Στην αλλαγή του Ποινικού Κώδικα που ορίζει ότι οι ποινές για κατηγορίες για φωτιά σε δάση εκτίονται πλέον στη φυλακή και δεν αναστέλλονται, ούτε μετατρέπονται αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι η κυβέρνηση «βάζει τέλος στην ατιμωρησία» αλλά και πως «κανείς δεν μπορεί να παίζει με ζωές και περιουσίες».

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση. Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον Ποινικό Κώδικα, όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους, εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανέναν τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας.

Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδας απέδειξαν ότι αντίπαλός μας δυστυχώς δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας είτε από αμέλεια, είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».