Κατολίσθηση σημειώθηκε στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο mega, η Σαντορίνη είναι περιοχή που είναι επιρρεπής σε τέτοια φαινόμενα, καθώς είναι πολύ εύκολο να υπάρξουν κατολισθήσεις, ενώ είχαμε και έντονη σεισμικότητα τους προηγούμενους μήνες.

Το «κερασάκι στην τούρτα», σύμφωνα με την καθηγήτρια Γεωλογίας Νίκη Ευελπίδου είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, με έντονες οικοδομικές δραστηριότητες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που είναι τρωτό στον κίνδυνο για κατολισθήσεις, αναφέρει η καθηγήτρια, και τονίζει πως η ομάδα του ΕΚΠΑ είχε κάνει αποστολές στο νησί και είχε αναφέρει τις πιο ευάλωτες περιοχές, μια εκ των οποίων είναι το Ημεροβίγλι.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά το θέμα και λένε πως καλό θα είναι να μην τρομοκρατούνται οι πολίτες, καθώς δεν μπορούν να πάρουν οι ίδιοι μέτρα κατά του φαινομένου.

Η Ελλάδα είναι σεισμικά ενεργή χώρα και τέτοια θέματα υπάρχουν σε πολλές περιοχές, πρέπει να κατανοήσουμε πως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τις άδειες που δίνονται για να χτίσουμε, αλλά και να υπάρχει επισταμένη μελέτη με γεωλόγους και μηχανικούς, με πολυδιάστατη προσέγγιση, για να αποφευχθούν προβλήματα, σύμφωνα με την κ. Ευελπίδου.

Με τέτοια μέτρα, το τουριστικό προϊόν θα είναι πιο ελκυστικό καθώς ο κόσμος θα νιώθει ασφάλεια, εκτίμησε η καθηγήτρια.

Ο Νίκος Ζώρζος, δήμαρχος Θήρας, δήλωσε πως η κατολίσθηση έγινε σε περιοχή χωρίς ανθρωπογενές περιβάλλον και δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές. Ο δήμαρχος σημείωσε πως το θέμα της ανθρώπινης δραστηριότητας μπαίνει στην άκρη προς το παρόν, καθώς κατά την περίοδο του καλοκαιριού, απαγορεύονται οι οικοδομικές εργασίες, άρα δεν υπήρχε οικοδομική εργασία και δεν έγινε από ανθρώπινη υπαιτιότητα η κατολίσθηση.

Επίσης, αναφέρει ο δήμαρχος, η περιοχή έχει κλίσεις και το νησί έχει όντως κατολισθήσεις σε περιοχές της Καλντέρας, και χρειάζονται κι άλλα έργα για να μειωθεί ο κίνδυνος των κατολισθήσεων. Η περιφέρεια έχει βγάλει έναν διαγωνισμό, είπε, και τόνισε πως πρέπει να υπάρξει έλεγχος της οικοδομικής ανάπτυξης. «Η Σαντορίνη δεν χρειάζεται άλλη οικοδομική δραστηριότητα», σημείωσε και χαρακτήρισε ψευδείς τις αναφορές σχετικά με δρόμο που «έπεσε».

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Ευελπίδου, παρακολουθούνται οι επιπτώσεις μετά τους σεισμούς, καθώς οι κατολισθήσεις δεν γίνονται μόνο όπου υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Το ότι τελείωσε αυτή η μεγάλη συζήτηση γύρω από τους σεισμούς δεν σημαίνει πως τελείωσε το θέμα, είπε και τόνισε πως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά υπάρχει αυτό το θέμα, καθώς η χώρα μας έχει έντονη δραστηριότητα.