Σε σταθερή ανοδική πορεία βρίσκονται οι τιμές της φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, με τις μεγάλες πανεπιστημιουπόλεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση των μισθωμάτων την τελευταία δεκαετία, καθώς η ζήτηση υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Φοιτητικών Κατοικιών 2025 της GEOAXIS Property & Valuation Services, η μέση αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων φτάνει το 7,3% συγκριτικά με πέρυσι και αγγίζει το 110% σε διάστημα δέκα ετών, με την Αθήνα να πρωτοστατεί με 147% άνοδο.

Η έρευνα καταδεικνύει ότι η Αθήνα κατέχει τις υψηλότερες τιμές μίσθωσης φοιτητικών διαμερισμάτων, με το μέσο κόστος να ανέρχεται στα 12,1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2025, αυξημένο κατά 147% από το 2016 που ήταν 4,9 ευρώ. Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί με αύξηση 108%, φτάνοντας τα 10,1 ευρώ/τ.μ., ενώ η Πάτρα παρουσιάζει άνοδο 128%, με τις τιμές να φτάνουν στα 10,5 ευρώ/τ.μ. Εξίσου σημαντική είναι η άνοδος σε Βόλο (106%) και Ηράκλειο (101%), με τις τιμές να διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 9 και 9,5 ευρώ/τ.μ. Τη χαμηλότερη αύξηση καταγράφει η Κομοτηνή με 70%, φτάνοντας στα 8,5 ευρώ/τ.μ.

Η μέση αύξηση των ενοικίων για τις έξι μεγάλες πανεπιστημιακές πόλεις ξεπερνά το 7% μόνο από το 2024 στο 2025, ενώ στο σύνολο της τελευταίας δεκαετίας ξεπερνά το 110%. Σημειώνεται ότι στις τιμές δεν περιλαμβάνονται κοινόχρηστα ή άλλες δαπάνες.

Τα περισσότερα φοιτητικά διαμερίσματα χαρακτηρίζονται από μεγάλη ηλικία, με διάμεση ηλικία 48 έτη στην Αθήνα και 51 στη Θεσσαλονίκη, ενώ η Κομοτηνή εμφανίζει τα νεότερα ακίνητα με μέση ηλικία 21 ετών. Η μέση επιφάνεια κυμαίνεται από 38 έως 48 τ.μ., με τα μεγαλύτερα διαμερίσματα να εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη (48 τ.μ.) και τα μικρότερα στο Ηράκλειο (38 τ.μ.).

Η προσφορά φοιτητικής στέγης έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2016, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό ακινήτων (15%-25%) έχει αποσυρθεί από την παραδοσιακή μακροχρόνια μίσθωση και έχει κατευθυνθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση, λόγω της άνθησης του τουρισμού. Χαρακτηριστικά, στην περιοχή του Ζωγράφου καταγράφηκε αύξηση 17% στα ακίνητα που ενοικιάζονται βραχυχρόνια σε σχέση με πέρυσι.

Αντίστοιχα, η συγκατοίκηση κερδίζει έδαφος, καθώς οι φοιτητές προσπαθούν να μοιράζονται τα έξοδα, προτιμώντας παλαιότερα και μεγαλύτερα διαμερίσματα, μειώνοντας έτσι το ρίσκο κενών.

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλοι επενδυτές του real estate στρέφονται στη δημιουργία ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, οι οποίες προσφέρουν «all inclusive» πακέτα υπηρεσιών: από καθαρισμό και φύλαξη, μέχρι πλήρη επίπλωση και ασφάλεια με σύγχρονα συστήματα. Αυτή η επιλογή, που αποφέρει έως και 40% υψηλότερα ενοίκια, αναπτύσσεται κυρίως κοντά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και με ευκολία πρόσβασης σε ΜΜΜ, προσφέροντας ευελιξία στη διάρκεια της μίσθωσης.

Η ζήτηση για φοιτητική στέγη αναμένεται να ενισχυθεί, ιδιαίτερα γύρω από τα μεγάλα πανεπιστήμια, ενώ η επαρχία πιθανότατα θα δει πτώση στη ζήτηση. Η μειωμένη προσφορά και η αυξανόμενη ζήτηση δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω αύξηση μισθωμάτων.

Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει στους φοιτητές και τις οικογένειες να προσεγγίζουν την αναζήτηση με ψυχραιμία και προγραμματισμό, να εξετάζουν επιλογές πέρα από τα κεντρικά πανεπιστημιακά σημεία, να αποφεύγουν παγίδες όπως ανεπίσημα γραφεία, και να συνεργάζονται μόνο με αξιόπιστα μεσιτικά γραφεία.

Η φοιτητική κατοικία στην Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν ιδιαίτερα δυναμικό και ανθεκτικό τομέα της αγοράς ακινήτων, με τις τιμές να σημειώνουν σταθερή άνοδο και την προσφορά να παραμένει περιορισμένη. Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους καλούνται να κινούνται με στρατηγική, αξιοποιώντας τόσο τις παραδοσιακές επιλογές όσο και τις νέες λύσεις στέγασης, εν μέσω ενός περιβάλλοντος όπου η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.