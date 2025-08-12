Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών βρίσκεται η χώρα, με τα πύρινα μέτωπα να μαίνονται σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, οι δυνατοί βόρειοι άνεμοι, που τοπικά φτάνουν τα 7 μποφόρ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, διατηρούν σε ισχύ τον πορτοκαλί συναγερμό και για την Τετάρτη (13/8).

Η μετεωρολόγος εξηγεί πως το ενισχυμένο μελτέμι επηρεάζει μια ευρεία ζώνη που ξεκινά από τη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική, διασχίζει το βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο, φτάνει στην Εύβοια και την Αττική, και καταλήγει στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, καθώς και στο νότιο Ιόνιο (Ζάκυνθο και Κεφαλονιά).

Αν και αναμένεται μια μικρή ύφεση της έντασης των ανέμων τις νυχτερινές ώρες, το ξημέρωμα της Τετάρτης θα φέρει ξανά την ενίσχυσή τους, με την έντασή τους να φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ.

Ειδικότερα η μετεωρολόγος αναφέρει:

«Πρόκειται για μία ζώνη ενισχυμένων ανέμων βορειοανατολικά, η οποία ξεκινάει από τη βορειοανατολική Ελλάδα, από τη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία και τη Χαλκιδική, όπως επίσης και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Προχωρά μέσα στο κεντρικό Αιγαίο, συναντά τις βόρειες Κυκλάδες, την Εύβοια και την Αττική και μετά καταλήγει στην Πελοπόννησο και την Στερεά και κυρίως στις περιοχές γύρω από τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό μέχρι και το νότιο Ιόνιο, δηλαδή τα νησιά Ζάκυνθο και Κεφαλονιά.

Αυτή η ζώνη με βορειοανατολικούς ανέμους φτάνει η ένταση των ανέμων, τα 5-6 και τοπικά και τα 7 μποφόρ. Τώρα βέβαια, επειδή είναι μελτέμι μέσα στη νύχτα περιμένουμε μια μικρή ύφεση της έντασης των ανέμων και κυρίως όσον αφορά τις ριπές. Δεν θα έχουμε τόσο έντονες ριπές μέσα στη νύχτα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κοπάσουν οι άνεμοι. Απλώς η έντασή τους θα μειωθεί λιγάκι. Και βέβαια αύριο με το που θα ξημερώσει, σιγά σιγά θα αρχίσουν πάλι να ενισχύονται για να φτάσουν σε αρκετά μεγάλες εντάσεις 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία και σήμερα ήταν αρκετά αυξημένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάσαμε τους 40-41 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στο Ιόνιο και στο βορειοανατολικό Αιγαίο φτάσαμε τους 38 βαθμούς.

Αύριο περιμένουμε λίγο χαμηλότερα να φτάσουμε όσον αφορά την θερμοκρασία, οπότε αυτό λίγο θα βοηθήσει γιατί δεν θα πέσει πολύ, θα έχουμε 1 με 2 βαθμούς κάτω. Οπότε ο αυριανός χάρτης όσον αφορά την επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές είναι σχεδόν ίδιος με τον σημερινό, δηλαδή έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα επίπεδο 4 σε αρκετές περιοχές και είναι οι περιοχές αυτές που φυσάει το έντονο βορειοανατολικό ρεύμα, δηλαδή το βορειοανατολικό Αιγαίο, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία, Χαλκιδική και έπειτα τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά μέχρι και τον νότιο Ιόνιο»

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου, σε 10 Περιφέρειες της χώρας

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, ο οποίος εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (Κατηγορία 4) στις ακόλουθες περιοχές: