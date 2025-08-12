Ο απόλυτος κυρίαρχος και πρωταγωνιστής του άλματος επί κοντώ, Αρμάντ Ντουπλάντις έκανε ξανά το… θαύμα του στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης! Ο σπουδαίος Σουηδός πρωταθλητής έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6 μέτρα και 29 εκατοστά.

Ο Ντουπλάντις «έγραψε» το νέο επίτευγμά του στη δεύτερη προσπάθειά του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο (δικό του) παγκόσμιο ρεκόρ με 6,28μ. που είχε σημειώσει πριν από περίπου δύο μήνες στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Στοκχόλμης.