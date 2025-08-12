Με φόντο τις μεγάλες φωτιές που μαίνονται από το μεσημέρι της Τρίτης σε Πρέβεζα και Αχαΐα, οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση των Κέντρων Υγείας Θεσπρωτικού και Κάτω Αχαΐας.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι η απομάκρυνση προσωπικού και φιλοξενούμενων από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας κρίθηκε αναγκαία, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε καθεστώς εκκένωσης. Για το Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, η εντολή δόθηκε από τον Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Θ. Κοσμίδη. Ο υπουργός πρόσθεσε πως ηλικιωμένοι που απομακρύνθηκαν μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού.

Εκκενώθηκαν τα Στάμνα Αιτ/νιας.

Μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Θα τους συνδράμουμε με φιάλες οξυγόνου

Και σεντόνια και κουβέρτες — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 12, 2025

Παράλληλα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το Νοσοκομείο Χίου. Ήδη δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με τραυματισμό στη μέση από πτώση έχουν μεταφερθεί στα επείγοντα. Για να ενισχυθεί η λειτουργία του νοσοκομείου, το Κέντρο Υγείας Χίου άνοιξε στις 20:30, ενώ ο διοικητής του νοσοκομείου, μαζί με τον γιατρό Γκιάλα, μετέβησαν στη Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και άλλο απαραίτητο υγειονομικό υλικό για την υποστήριξη του τοπικού ιατρείου και των πυροσβεστών που επιχειρούν στην περιοχή.