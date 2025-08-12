Οι εικόνες που ξετυλίγονται από άκρη σε άκρη της χώρας μοιάζουν βγαλμένες από εφιάλτη. Ο ουρανός έχει βαφτεί κόκκινος, οι φλόγες καταπίνουν δάση και σπίτια, και το αποπνικτικό πέπλο καπνού σκεπάζει ολόκληρες περιοχές. Στην Κάτω Αχαΐα, οι σειρήνες του 112 ηχούν ασταμάτητα, διατάζοντας την πλήρη εκκένωση της πόλης, ενώ οι δρόμοι γεμίζουν με ανθρώπους που φεύγουν αφήνοντας πίσω τους μια γη που καίγεται.

Από τα ξημερώματα, τα μέτωπα εξαπλώνονται ανεξέλεγκτα σε Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Χίο, Άρτα και Αχαΐα. Οι πυρκαγιές σε Βόνιτσα, Πρέβεζα, Μεσσηνία και Αιτωλικό μαίνονται υπό την ορμή ισχυρών ανέμων, ενώ το μπαράζ εκκενώσεων δεν έχει τέλος. Στη Ζάκυνθο και την Αχαΐα, σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ στην Αχαΐα οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για εγκαυματίες.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με έναν εχθρό που φαίνεται ασταμάτητος, καθώς οι εικόνες καταστροφής μεταδίδονται σε ζωντανό χρόνο, προκαλώντας δέος και τρόμο.

Βίντεο από την Αχαΐα:

⚠️ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ⚠️ ⛔️ ΚΟΙΝΟΠΟΗΣΤΕ ⚠️Απίστευτες εικόνες στην Πάτρα.⚠️🔥Εκκενωνεται η Κάτω Αχαγιά, επιχείρηση μετακίνησης 7.500 μονίμων κατοίκων προς Πύργο Ηλειας. 🔥⚠️Εκκένωση του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας.Πηγή : Εποχικοί Πυροσβέστες

Απόκοσμη εικόνα στον κόμβο ΒΙ.ΠΕ Πατρών της Ολυμπίας Οδού, η οποία έχει κλείσει, και είναι περικυκλωμένη από φλόγες.

Βίντεο από Μονοδένδρι Βραχνέικων

🔥⚠️Τεράστιο το πύρινο μέτωπο αυτή την ώρα στην ΑχαΐαΕΙΚΟΝΑ από Από Μονοδένδρι Βραχνέικων

Μάχη με τις φλόγες στη Ζάκυνθο

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο μέτωπο της Πρέβεζας

Συχαινά Πατρών