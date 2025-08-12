Με εκτενή ανακοίνωση, η Διοίκηση του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» απαντά στους ισχυρισμούς του Συλλόγου Εργαζομένων, χαρακτηρίζοντάς τους ανακριβείς και ατεκμηρίωτους. Στο κείμενο παρατίθενται αναλυτικές διευκρινίσεις για τη μεταφορά χειρουργείων, το περιστατικό με τη λάμπα υπεριώδους ακτινοβολίας, τη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τις καταγγελίες περί παραπομπών σε ιδιωτικές κλινικές και το ζήτημα με τον μύκητα Aspergillus.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» απορρίπτει ως ανακριβείς και ατεκμηρίωτους τους ισχυρισμούς της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων.

1. Μεταφορά χειρουργείων – Η προσωρινή μετεγκατάσταση έγινε μετά από πολύμηνο σχεδιασμό, συνεννόηση με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, έγκριση της 1ης ΥΠΕ και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

2. Περιστατικό UV λάμπας – Διερευνήθηκε άμεσα, δηλώθηκε ως εργατικό ατύχημα, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση και εφαρμόστηκαν όλες οι συστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με το πόρισμα της 08/05/2025, το συμβάν οφείλεται σε ακούσια ενεργοποίηση βακτηριοκτόνου λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας σε χειρουργική αίθουσα του ΓΝΑ «Η Ελπίς». Πριν από την επαναλειτουργία της αίθουσας, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τον Τεχνικό Ασφαλείας του ΓΝΑ «Η Ελπίς» και τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

3. Λειτουργία εξοπλισμού – Όλος ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και τα ακτινολογικά μηχανήματα λειτουργούν μόνο μετά από πιστοποιημένο έλεγχο και μετρήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Καταγγελίες για ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές – Ο μέσος χρόνος αναμονής για χειρουργείο είναι έως 4 μήνες, δεν έχει χρειαστεί καμία παραπομπή σε ιδιωτική κλινική.

5. Θέμα Aspergillus και πόρισμα ΕΟΔΥ – Κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου έχει καταγραφεί μόνο ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό (Μάιος 2025) σε χρόνιο, βεβαρημένο ογκολογικό ασθενή. Η ασθενής Κ.Κ., που νοσηλεύθηκε στις 21/07/2025, δεν διαγνώστηκε με ασπεργίλλωση· συνεπώς, δεν τεκμηριώνεται δεύτερο κρούσμα και δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς του μύκητα. Ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του καθόρισε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν εφαρμοστεί πλήρως.»