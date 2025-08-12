Χθες, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» εξέδωσε ένα δελτίο Τύπου, στο οποίο, σύμφωνα με ανάρτηση του Ά. Γεωργιάδη, «κατασυκοφαντεί το νοσοκομείο».

«Ισχυρίζονται ψευδώς, ότι λόγω των έργων για τα νέα ΤΕΠ (είναι εντυπωσιακό ότι όλοι οι αριστεροκρατούμενοι σύλλογοι πολεμούν μετά μανίας τα διάφορα έργα ανακαίνισης των νοσοκομείων), στέλνουμε επεμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα (δεν έχουμε στείλει καμία) και ακόμη πιο ψευδώς, ότι έχουν μολυνθεί τα χειρουργεία, ενώ όλες οι εργαστηριακές εξετάσεις έχουν αποδείξει ότι αυτό δεν συμβαίνει» αναφέρει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Ο Ά. Γεωργιάδης επισυνάπτει στην ανάρτηση την απάντηση της Διοίκησης του νοσοκομείου και αναφέρει επί λέξει: «Προειδοποιώ τους πάντες ότι, είναι άλλο να έχουν συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, δικαίωμά τους, άλλο μετά δόλου να συκοφαντούν το ΕΣΥ για πολιτικούς σκοπούς. Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ. Θα τους καλέσω να αποδείξουν τα λεγόμενα τους, εάν μπορούν, περί μόλυνσης ειδάλλως να ανασκευάσουν δημοσίως. Όποιος από εδώ και μπρος συκοφαντεί το ΕΣΥ και άρα πλήττει το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών του, διασύροντας τον κόπο των χιλιάδων εργαζομένων του, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες του νόμου και θα φύγει από το ΕΣΥ».

Στην ανακοίνωση-απάντησή της στο Σύλλογο εργαζομένων, η Διοίκηση του ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» απορρίπτει ως ανακριβείς και ατεκμηρίωτους τους ισχυρισμούς της ανακοίνωσης του Συλλόγου Εργαζομένων.

Συγκεκριμένα επισημαίνει:

Μεταφορά χειρουργείων – Η προσωρινή μετεγκατάσταση έγινε μετά από πολύμηνο σχεδιασμό, συνεννόηση με όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα, έγκριση της 1ης ΥΠΕ και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Περιστατικό UV λάμπας – Διερευνήθηκε άμεσα, δηλώθηκε ως εργατικό ατύχημα, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση και εφαρμόστηκαν όλες οι συστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας. Σύμφωνα με το πόρισμα της 08/05/2025, το συμβάν οφείλεται σε ακούσια ενεργοποίηση βακτηριοκτόνου λαμπτήρα υπεριώδους ακτινοβολίας σε χειρουργική αίθουσα του ΓΝΑ «Η Ελπίς». Πριν από την επαναλειτουργία της αίθουσας, πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τον Τεχνικό Ασφαλείας του ΓΝΑ «Η Ελπίς» και τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Λειτουργία εξοπλισμού – Όλος ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και τα ακτινολογικά μηχανήματα λειτουργούν μόνο μετά από πιστοποιημένο έλεγχο και μετρήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Καταγγελίες για ασθενείς σε ιδιωτικές κλινικές – Ο μέσος χρόνος αναμονής για χειρουργείο είναι έως 4 μήνες. Δεν έχει χρειαστεί καμία παραπομπή σε ιδιωτική κλινική. Θέμα Aspergillus και πόρισμα ΕΟΔΥ – Κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου έχει καταγραφεί μόνο ένα επιβεβαιωμένο περιστατικό (Μάιος 2025) σε χρόνιο, βεβαρημένο ογκολογικό ασθενή. Η ασθενής Κ.Κ, που νοσηλεύθηκε στις 21/07/2025, δεν διαγνώστηκε με ασπεργίλλωση· συνεπώς, δεν τεκμηριώνεται δεύτερο κρούσμα και δεν υπάρχουν ενδείξεις διασποράς του μύκητα. Ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του καθόρισε συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία έχουν εφαρμοστεί πλήρως.

Πηγή: ΑΠΕ