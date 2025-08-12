Η κατάσταση στην Κάτω Αχαΐα έχει πάρει πλέον δραματικές διαστάσεις. Λίγο μετά τις 23:00, το 112 χτύπησε ξανά για νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στα Συχαινά με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να ενισχύονται.

Νωρίτερα το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη με κατεύθυνση τον Πύργο, καθώς η φωτιά πλησιάζει απειλητικά.

Η εντολή εκκένωσης αφορά περίπου 7.500 άτομα, ενώ ολόκληρη η Δυτική Αχαΐα αριθμεί γύρω στους 25.000 κατοίκους. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης, με τη συμμετοχή 80 αστυνομικών και 35 οχημάτων, που μαζί με λεωφορεία και ιδιωτικά μέσα μεταφέρουν τους ανθρώπους μακριά από τον κίνδυνο.

Παράλληλα, ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε ότι ανοιχτά θα παραμείνουν όλο το βράδυ το 7ο Λύκειο της Πάτρας και το 54ο Δημοτικό Σχολείο, που βρίσκονται στο Νότιο Διαμέρισμα της πόλης, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσοι έχουν ανάγκη, λόγω των πυρκαγιών.

Επίσης, ανοικτός θα παραμείνει ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων, για την στέγαση των δημοτών, από τους οικισμούς που εκκενώνονται εξ΄ αιτίας της φωτιάς.

Η πυροσβεστική δίνει σκληρή μάχη να ανακόψει το τεράστιο πύρινο μέτωπο πριν φτάσει στην πόλη, ωστόσο οι δυνατοί άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες. Η φωτιά έχει ήδη εισβάλει στην Άνω Αχαΐα και αν περάσει την Εθνική Οδό, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

Η μοναδική ασφαλής διέξοδος για τους κατοίκους είναι η διαφυγή προς τον Πύργο Ηλείας, καθώς η πορεία προς την Πάτρα θεωρείται επισφαλής.

🔥⚠️ Στα καμίνια και τσουκαλεικα προς Βραχνέικα Μπαίνει η φωτιά τώρα στο χωριό άμεση εκκένωση Posted by Forecast Weather Greece on Tuesday, August 12, 2025

Κλειστή η νέα και η παλαιά Εθνική Πατρών-Πύργου

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.



Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

* Στη νέα Εθνική οδό Πατρών-Πύργου

*Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

*Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

*Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Δείτε εικόνες: