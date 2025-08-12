Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι πυρκαγιές που μαίνονται σε Ζάκυνθο, Χίο και Πρέβεζα με συνεχή μηνύματα εκκενώσεων να αποστέλλονται μέσω του 112 προς τους κατοίκους των πληττόμενων περιοχών.

Στη Χίο, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτα σε τρία διαφορετικά μέτωπα, στην περιοχή του Βολισσού, της Πισπιλούντας και της Ποταμιάς. Το Λιμενικό σώμα προχώρησε στον απεγκλωβισμό ατόμων που είχαν παγιδευτεί στις παραλίες Λήμνια και Αγία Μαρκέλα, διασφαλίζοντας την ασφαλή μεταφορά τους σε ασφαλείς περιοχές.

Στη Ζάκυνθο, η φωτιά συνεχίζει να κατακαίει ανεξέλεγκτη τις περιοχές Λιθακιά, Αγαλά και Κοιλιώμενο. Ιδιαίτερα στην Αγαλά, η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια. Στη Λιθακιά, οι πυροσβέστες εφάρμοσαν την τεχνική της αντιπυρικής ζώνης, βάζοντας ελεγχόμενη φωτιά σε ήδη καμένη περιοχή, ώστε το πύρινο μέτωπο να μην φτάσει στα γειτονικά σπίτια και να περιοριστεί η καταστροφή.

Στο έλεος της φωτιά είναι και η Πρέβεζα με το μέτωπο να συνεχίζει να καίει με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Με ταχύτητα συνεχίζει να κινείται το μέτωπο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπος Πρέβεζας.

Πριν από λίγο, για ακόμη μια φορά, ήχησε το 112 στην Καμπή, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρτα.

Στην περιοχή το θερμικό φορτίο έχει δημιουργήσει κόκκινο πέπλο καπνού.

Η παλιά εθνική οδός παραμένει κλειστή στο ύψος φράγματος της ΔΕΗ.

πηγή εικόνας: epirusgate.gr

πηγή εικόνας: epiruspost.gr