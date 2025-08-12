Το ΕΚΑΒ παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα από χθες 12/08/2025, για να καλύψει ανάγκες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και μεταφορών στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ) του ΕΚΑΒ συνεργάζονται συνεχώς με τα τοπικά παραρτήματα, υγειονομικές υπηρεσίες και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας γρήγορο συντονισμό και ενίσχυση όπου χρειάζεται.

Αχαΐα

Στην περιοχή επιχειρούν 11 ασθενοφόρα, μεταξύ των οποίων και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, με σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση.

Μέχρι στιγμής, έχουν μεταφερθεί 12 περιστατικά:

7 (1 με ελαφρά εγκαύματα και 6 με αναπνευστικά προβλήματα) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο)

3 σε κοντινά Κέντρα Υγείας και προσωρινή φιλοξενία στον Δήμο

2 στο Κέντρο Υγείας Βάρδας μετά την προληπτική εκκένωση του ΚΥ Κάτω Αχαΐας

Αιτωλοακαρνανία

Στην περιοχή Σταμνά καλύπτονται από 4 ασθενοφόρα.

Μέχρι τώρα έχουν μεταφερθεί 3 περιστατικά:

1 πυροσβέστης με κάκωση άνω άκρου και 1 ηλικιωμένος με αναπνευστικό στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου

1 κατακεκλιμένος στο Κέντρο Υγείας Αιτωλικού

Πρέβεζα

Λειτουργούν 8 ασθενοφόρα, με προγραμματισμό περαιτέρω ενίσχυσης.

Έχουν διακομιστεί 30 περιστατικά:

7 με αναπνευστικά προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού λόγω εκκένωσης

8 μετά την εκκένωση των ΚΥ Θεσπρωτικού και Φιλιππιάδας, διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Άρτας

9 περιστατικά από τη Φιλιππιάδα (8 κατακεκλιμένοι με αναπνευστικά και 1 πυροσβέστης με εγκαύματα) επίσης προς Άρτα

Χίος

Επιχειρούν 5 ασθενοφόρα, με σχέδια για επιπλέον ενίσχυση.

Έχουν διακομιστεί 17 περιστατικά (αναπνευστικά προβλήματα) στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

Επίσης, 10 πυροσβέστες έλαβαν πρώτες βοήθειες επιτόπου για αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά εγκαύματα.