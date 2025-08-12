Χιλιάδες Βορειοκορεάτες πολίτες φέρονται να εργάζονται υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας στη Ρωσία, ώστε να καλυφθεί το μεγάλο κενό σε εργατικό δυναμικό που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα ευρήματα αυτά, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το BBC, αναδεικνύουν την ολοένα και πιο στενή συμμαχία μεταξύ της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ, η οποία, εκτός από στρατιωτική βοήθεια, φαίνεται να προσφέρει στη Ρωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών της Νότιας Κορέας επιβεβαιώνουν ότι η Μόσχα στρέφεται όλο και περισσότερο στους Βορειοκορεάτες εργάτες, καθώς πολλοί Ρώσοι είτε έχουν σκοτωθεί, είτε πολεμούν, είτε έχουν εγκαταλείψει τη χώρα. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η Βόρεια Κορέα θα στείλει τελικά πάνω από 50.000 εργάτες.

Ζωή σε στρατόπεδο εργασίας

Οι μαρτυρίες έξι Βορειοκορεατών που κατάφεραν να δραπετεύσουν από τη Ρωσία σκιαγραφούν ένα εφιαλτικό τοπίο. Όπως περιγράφουν, οι εργάτες υποβάλλονται σε εξαντλητικά ωράρια, φτάνοντας ακόμα και τις 18 ώρες δουλειάς ημερησίως, με ελάχιστες ημέρες άδειας τον χρόνο.

«Το να ξυπνάς ήταν τρομακτικό, συνειδητοποιώντας ότι έπρεπε να επαναλάβεις τα ίδια ξανά και ξανά», δήλωσε ένας από τους εργάτες, ο Τάε, που κατάφερε να δραπετεύσει πέρυσι.

Επιπλέον, οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες. Οι εργάτες είναι περιορισμένοι στα εργοτάξια, μέρα και νύχτα, όπου παρακολουθούνται συνεχώς από πράκτορες της Βόρειας Κορέας.

Στην αφήγηση του ένας από τους εργάτες, ο Τζιν, είπε ότι η άφιξή του στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας συνοδεύτηκε από έναν πράκτορα ασφαλείας. Ο πράκτορας του έδωσε εντολή να αποφεύγει κάθε επαφή, τονίζοντας ότι “ο έξω κόσμος είναι ο εχθρός μας“. Αμέσως μετά, ο Τζιν αναγκάστηκε να δουλεύει σε οικοδομές για πάνω από 18 ώρες την ημέρα.

«Μερικοί άνθρωποι εγκατέλειπαν τη θέση τους για να κοιμηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή αποκοιμούνταν όρθιοι, αλλά οι επιβλέποντες τους έβρισκαν και τους χτυπούσαν. Ήταν πραγματικά σαν να πεθαίναμε», δήλωσε ένας άλλος από τους εργάτες, ο Τσαν

Κοιμούνται σε υπερπλήρη κοντέινερ ή στο πάτωμα ημιτελών κτιρίων, ενώ η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη είναι απαγορευμένη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός εργάτη που έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων, αλλά του απαγόρευσαν να πάει σε νοσοκομείο.

Το παρασκήνιο της παράνομης εργασίας

Στο παρελθόν, οι κυρώσεις του ΟΗΕ είχαν απαγορεύσει τη χρήση Βορειοκορεατών εργατών, σε μια προσπάθεια να διακοπεί η χρηματοδότηση του καθεστώτος του Κιμ Γιονγκ Ουν. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ρωσία έχει βρει τρόπους να παρακάμπτει τις κυρώσεις, εκδίδοντας, για παράδειγμα, φοιτητικές βίζες σε χιλιάδες εργάτες.

Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους καταλήγει στο βορειοκορεατικό κράτος, ενώ οι ίδιοι κρατούν ένα ελάχιστο ποσό, το οποίο λαμβάνουν μόνο με την επιστροφή τους στη χώρα. Η απογοήτευση είναι τεράστια, καθώς πολλοί συνειδητοποιούν ότι οι συνθήκες τους είναι πολύ χειρότερες από αυτές άλλων εργατών και ότι οι ίδιοι αντιμετωπίζονται ως «σκλάβοι».

«Δεν είστε άνθρωποι, μόνο μηχανές που μπορούν να μιλήσουν», ήταν η φράση που άκουγε συχνά ένας από τους εργάτες, ο Τζιν.

Αυστηρότεροι έλεγχοι και δυσκολία στη διαφυγή

Η αυστηροποίηση των ελέγχων στους Βορειοκορεάτες εργάτες είναι πλέον δεδομένη. Οι αρχές της Πιονγκγιάνγκ επιβάλλουν πιο συχνά μαθήματα ιδεολογικής εκπαίδευσης και περιορίζουν τις εξόδους τους από τα εργοτάξια. Αυτές οι κινήσεις καθιστούν τη διαφυγή ακόμα πιο δύσκολη, με τον αριθμό των Βορειοκορεατών που καταφέρνουν να φτάσουν στη Νότια Κορέα να έχει μειωθεί στο μισό.

Όπως επισημαίνει ο ειδικός στις σχέσεις Βόρειας Κορέας-Ρωσίας, Αντρέι Λάνκοφ, «η Ρωσία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού και οι Βορειοκορεάτες προσφέρουν την τέλεια λύση. Είναι φθηνοί, εργατικοί και δεν δημιουργούν προβλήματα». Οι ειδικοί εκτιμούν πως η ροή αυτή θα συνεχιστεί, ακόμα και μετά το τέλος του πολέμου.