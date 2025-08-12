Σε 82 ανέρχονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια, από τις οποίες οι 23 παραμένουν σε εξέλιξη, απασχολώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν μάχη για να τις θέσουν υπό έλεγχο.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα και με την απογευματινή έκτακτη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Β. Βαρθακογιάννη οι πυρκαγιές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ήταν 106, καθώς παρέμεναν «ανοιχτές» αρκετές της προηγούμενης ημέρας.

Συγκεκριμένα, για τις πυρκαγιές του 24ωρου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, από χτες, Δευτέρα 11-8-2025, ώρα 18.00, μέχρι σήμερα στις 18.00, εκδηλώθηκαν 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 59 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα τις 23.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, (ΔΑΕΕ), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική, για μία ακόμα φορά παρακαλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ