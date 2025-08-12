Μία νέα «ταυτότητα» έχει κάνει την εμφάνισή της στον ψηφιακό κόσμο: η “γκρισεξουαλικότητα” (greysexuality). Ο όρος, που κερδίζει διαρκώς έδαφος σε πλατφόρμες όπως το Reddit και το TikTok, περιγράφει άτομα που νιώθουν σεξουαλική έλξη σπάνια, περιστασιακά ή μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η ιδέα αυτή, τοποθετείται κάπου μεταξύ της πλήρους ασεξουαλικότητας και της συχνής σεξουαλικής έλξης.

Από το «άχρωμο» στο «γκρίζο»

Ο όρος “γκρισεξουαλικός” πρωτοεμφανίστηκε το 2006, αναφερόμενος σε μια «γκρίζα ζώνη» που καλύπτει ένα φάσμα εμπειριών. Ένας YouTuber με το όνομα Mark, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως γκρισεξουαλικός, εξηγεί ότι αισθάνεται «λίγη σεξουαλική έλξη, αλλά σε χαμηλό βαθμό».

Αυτή η διάκριση τον βοήθησε να καταλάβει ότι, παρόλο που έχει σεξουαλικές επαφές και απολαμβάνει το σεξ, η εμπειρία του διαφέρει σημαντικά από αυτή των περισσότερων ανθρώπων.

Στο φάσμα αυτό συγκαταλέγεται και η «ντεμι-σεξουαλικότητα», που περιγράφει άτομα που αναπτύσσουν σεξουαλική έλξη μόνο μετά από τη δημιουργία ενός ισχυρού συναισθηματικού δεσμού.

Η «ύφεση του σεξ» και ο φόβος

Η εμφάνιση αυτών των νέων όρων συμπίπτει με μια ευρύτερη τάση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια: τη λεγόμενη «ύφεση του σεξ». Ερευνητές εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι γενιές των millennials και της Gen Z έχουν λιγότερους σεξουαλικούς συντρόφους και λιγότερες σεξουαλικές επαφές από τις προηγούμενες γενιές.

Η συγγραφέας Carter Sherman, μετά από συνεντεύξεις με πάνω από 100 νέους για το βιβλίο της The Second Coming, υποστηρίζει ότι το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται απλώς σε έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά συχνά τροφοδοτείται από το άγχος. Οι πιέσεις για την τέλεια εικόνα του σώματος, που προωθούνται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε συνδυασμό με την ψηφιακή αποσύνδεση και τις πολιτικές συζητήσεις, έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα «φόβου και ντροπής» γύρω από το σεξ, αναφέρει.

Ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στην εξάπλωση και την αναγνώριση αυτών των ταυτοτήτων, κάποιοι ειδικοί εκφράζουν τον προβληματισμό τους, θεωρώντας ότι η ταχεία υιοθέτηση εξειδικευμένων όρων μπορεί να περιπλέξει τη σκέψη των νέων γύρω από το σεξ και τις σχέσεις.