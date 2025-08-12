Νέες σημαντικές αλλαγές έρχονται στις φορολογικές δηλώσεις από το 2026, με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο η ταλαιπωρία των φορολογουμένων καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζει ένα πιο εύκολο, πιο γρήγορο και πιο «έξυπνο» σύστημα, στο οποίο περισσότεροι κωδικοί των εντύπων θα είναι πλέον προσυμπληρωμένοι πριν καν μπει ο πολίτης στην πλατφόρμα.

Αυτό σημαίνει ότι οι δηλώσεις θα μοιάζουν όλο και περισσότερο με ένα έτοιμο έντυπο, που απλώς θα χρειάζεται έλεγχο και υποβολή. Ήδη φέτος περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις ήταν προεκκαθαρισμένες, δηλαδή είχαν ετοιμαστεί αυτόματα από τις υπηρεσίες. Από το 2026 ο στόχος είναι να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια, με τις δηλώσεις να συμπληρώνονται σχεδόν ολόκληρες από την ίδια την ΑΑΔΕ.

Έτσι λοιπόν, το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, και τα εισοδήματα από ενοίκια, τους τόκους από καταθέσεις και τα στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας (το έντυπο Ε3). Μέχρι σήμερα, αυτά έπρεπε να τα συμπληρώνει ο ίδιος ο φορολογούμενος, συχνά με τη βοήθεια λογιστή. Από την επόμενη χρονιά, όμως, όλα αυτά θα «μπαίνουν» αυτόματα στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται κάποιος να θυμάται ή να αναζητά τα σχετικά ποσά και πληροφορίες.

Συγκεκριμένα, τα εισοδήματα από ενοίκια θα καταχωρούνται αυτόματα στο έντυπο Ε2 και στη συνέχεια θα μεταφέρονται και στο βασικό έντυπο Ε1. Μαζί με αυτά, θα εμφανίζονται έτοιμοι και άλλοι σχετικοί κωδικοί, όπως ο αριθμός του μισθωτηρίου συμβολαίου. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να λειτουργήσει βέβαια σωστά το νέο «Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων», το οποίο προγραμματίζεται να τεθεί σε εφαρμογή τις αμέσως επόμενες μέρες. Επιπλέον, τα στοιχεία για τους τραπεζικούς τόκους, δηλαδή τα μικρά ή μεγαλύτερα ποσά που παίρνει κάποιος από τις αποταμιεύσεις του, θα καταχωρούνται επίσης αυτόματα στο σύστημα, χωρίς την ανάγκη για έξτρα βήματα ή ελέγχους.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η αλλαγή για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις, καθώς από το 2026 θα είναι προσυμπληρωμένο και το έντυπο Ε3, το οποίο αφορά τα έσοδα και τα έξοδά τους. Τα στοιχεία θα προέρχονται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA και τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία λειτουργούν ήδη εδώ και μερικά χρόνια. Αν κάποια έξοδα δεν έχουν δηλωθεί σωστά από τις επιχειρήσεις, θα εμφανίζονται σε μια γενική κατηγορία, αλλά η δήλωση θα είναι και πάλι έτοιμη προς υποβολή.

Σήμερα, πολλά από τα στοιχεία στις φορολογικές δηλώσεις είναι ήδη προσυμπληρωμένα, όπως οι μισθοί, οι συντάξεις, τα δάνεια, τα αυτοκίνητα και οι κατοικίες. Ειδικά για όσους δεν είχαν αλλαγές στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση και έχουν μόνο μισθούς ή συντάξεις, η δήλωση Ε1 είναι πρακτικά έτοιμη. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας έλεγχος από τον φορολογούμενο, πριν πατήσει το κουμπί της υποβολής.

Το νέο βήμα όμως είναι πολύ πιο σημαντικό, γιατί προσθέτει στην αυτόματη διαδικασία και επιπλέον εισοδήματα, τόκους και επαγγελματικά στοιχεία – δηλαδή τρεις κατηγορίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν περισσότερο χρόνο και ενέργεια. Αυτό σημαίνει λιγότερα λάθη, λιγότερες παραλείψεις και μικρότερη πιθανότητα για ελέγχους ή πρόστιμα.

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι από φέτος καθιερώθηκε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από επιχειρήσεις και φορείς. Όποιοι δεν στέλνουν τα στοιχεία στην ώρα τους, αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Έτσι, η ΑΑΔΕ έχει στη διάθεσή της όλα τα δεδομένα πιο έγκαιρα και μπορεί να ετοιμάζει τις δηλώσεις γρήγορα και με ακρίβεια.

Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να φτάσουμε σύντομα στο σημείο όπου η δήλωση θα φτιάχνεται εξ ολοκλήρου αυτόματα και ο πολίτης απλώς θα την επιβεβαιώνει. Όπως λένε και στελέχη του οικονομικού επιτελείου, με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, αλλά περιορίζεται και η φοροδιαφυγή, αφού κλείνουν πολλά «παράθυρα» για απόκρυψη εισοδημάτων.