Μία αρχαία πρακτική από την Ινδία, το φύσημα σε κοχύλι, μπορεί να αποτελέσει τη λύση για τη βελτίωση της ποιότητας ύπνου εκατομμυρίων ανθρώπων που πάσχουν από αποφρακτική άπνοια (OSA). Σύμφωνα με νέα μελέτη, η τεχνική αυτή, γνωστή ως shankh blowing, φέρεται να μειώνει τα συμπτώματα της πάθησης, χωρίς να απαιτούνται μηχανήματα ή φάρμακα.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της μελέτης

Στο πλαίσιο της έρευνας, 30 άτομα με αποφρακτική άπνοια χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η μία εξασκήθηκε στο φύσημα κοχυλιών και η άλλη σε ασκήσεις αναπνοής, και οι δύο για 15 λεπτά, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Μετά από έξι μήνες, τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά. Η ομάδα που χρησιμοποίησε το κοχύλι εμφάνισε 34% λιγότερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα είχε υψηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα της κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν κατά μέσο όρο τέσσερα έως πέντε λιγότερα επεισόδια άπνοιας ανά ώρα.

Ο Δρ. Krishna K. Sharma, επικεφαλής της έρευνας, υποστηρίζει ότι το φύσημα στο κοχύλι είναι μια απλή και οικονομική τεχνική που ενισχύει τους μύες των ανώτερων αεραγωγών, περιοχές που συχνά προκαλούν την άπνοια. Αυτή η διαδικασία, όπως εξηγεί ο ίδιος, αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική στη συσκευή CPAP, την πιο συνηθισμένη, αλλά συχνά άβολη, θεραπεία για την πάθηση.

Η γνώμη των ειδικών

Αν και οι ειδικοί είναι αισιόδοξοι για τα αποτελέσματα, τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερη κλίμακα, προτού η μέθοδος υιοθετηθεί ευρέως. «Είναι σημαντικό να συγκριθεί η πρακτική του κοχυλιού με άλλες αποδεδειγμένες στρατηγικές, όπως η διατήρηση καλών συνηθειών ύπνου, ο περιορισμός του αλκοόλ και η σωματική δραστηριότητα», δήλωσε η Δρ. Erika Kennington από τον οργανισμό Asthma + Lung UK.