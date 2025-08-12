Μετά το χαρτί υγείας και το ηλιέλαιο, η αγορά έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα έλλειψη, αυτή τη φορά στα φουντούκια. Ένας παγετός που έπληξε την Τουρκία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσμίως, τον περασμένο Απρίλιο, είχε καταστροφικές συνέπειες για τις σοδειές, με αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών κατά 35%.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό σε εταιρείες-κολοσσούς, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Ferrero, την εταιρεία πίσω από τη δημοφιλή Nutella, αλλά και τα Ferrero Rocher και Kinder Bueno. Η Nutella, στην οποία τα φουντούκια αποτελούν το 13% της συνταγής, χρησιμοποιεί περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής φουντουκιών, γεγονός που καθιστά την εταιρεία ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Κλιματική αλλαγή και η ευπάθεια των καλλιεργειών

Η Ferrero, σε δήλωσή της, προσπάθησε να καθησυχάσει το κοινό, τονίζοντας πως αξιοποιεί πολλαπλές πηγές προμήθειας από όλο τον κόσμο, κάτι που τη θωρακίζει έναντι πιθανών προβλημάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τις σοδειές του 2025 στην Τουρκία δείχνουν σημαντική μείωση, από 750.000 τόνους σε περίπου 520.000, σύμφωνα με το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο.

Το πρόβλημα είναι πιο βαθύ και αναδεικνύει την ευπάθεια των καλλιεργειών απέναντι στην κλιματική κρίση. Ο παγετός που έπληξε την Τουρκία φέτος έδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πόσο ευάλωτη είναι η παραγωγή φουντουκιών στις απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Το συγκεκριμένο δέντρο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες την περίοδο της ανθοφορίας του, με αποτέλεσμα η απρόβλεπτη καιρικά κρίση στην Τουρκία να έχει καταστροφικές συνέπειες

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η αβεβαιότητα θα επηρεάσει και άλλες καλλιέργειες, όπως ο καφές, το κακάο, τα αμύγδαλα και τα καρύδια.

Οι εναλλακτικές και ο χρόνος

Οι εταιρείες αναζητούν ήδη εναλλακτικές λύσεις, στρεφόμενες σε χώρες όπως η Χιλή και οι ΗΠΑ, αλλά η αύξηση της παραγωγής δεν είναι μια άμεση διαδικασία, καθώς οι φουντουκιές χρειάζονται χρόνια για να αναπτυχθούν πλήρως. Επιπλέον, τα φουντούκια από άλλες περιοχές, όπως το Όρεγκον των ΗΠΑ, έχουν διαφορετική γεύση, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τις συνταγές των προϊόντων.

Η Γερμανική Ένωση Ζαχαροπλαστών (BDSI) ανέφερε στην DW ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει μετά τη συγκομιδή του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, οι καταναλωτές καλούνται να προετοιμαστούν για πιθανές αυξήσεις στις τιμές, καθώς οι εταιρείες ίσως αναγκαστούν να μετακυλήσουν το κόστος παραγωγής.