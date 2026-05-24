Δικαστήριο του Μπαχρέιν καταδίκασε εννέα κατηγορούμενους σε ισόβια κάθειρξη και άλλους τρεις σε κάθειρξη τριών ετών για συνεργασία με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), προκειμένου να διαπράξουν, όπως αναφέρθηκε, «εχθρικές και τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον του Μπαχρέιν, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται στη συγκέντρωση πληροφοριών για ευαίσθητες τοποθεσίες και διευκόλυνση οικονομικών συναλλαγών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε κάνει γνωστό την 9η Μαΐου πως είχε συλλάβει 41 ανθρώπους που θεωρούσε πως συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το υπουργείο είχε πει πως οι αρχές ασφαλείας είχαν αποκαλύψει μια ομάδα που συνδεόταν με τους Φρουρούς, την ώρα που έρευνες της εισαγγελίας αφορούσαν επίσης υποθέσεις που συνδέονταν με την επικρότηση των ιρανικών επιθέσεων.

Το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν και σε άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου.