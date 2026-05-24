Ένας 39χρονος έχασε τη ζωή του στην πολιτεία Κουίνσλαντ της βορειοανατολικής Αυστραλίας, αφού του επιτέθηκε καρχαρίας, σηματοδοτώντας την τρίτη θανατηφόρα επίθεση τέτοιου είδους στη χώρα φέτος.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο 39χρονος Αυστραλός δέχτηκε επίθεση από τον καρχαρία στο κεφάλι, ενώ έκανε ψαροντούφεκο στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο της περιοχής, σύμφωνα με την αστυνομία του Κουίνσλαντ.

«Ο άνδρας απομακρύνθηκε από το νερό και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του», διευκρίνισε η αστυνομία. Ο 39χρονος πέθανε επιτόπου, πάνω στη εξέδρα αποβίβασης του σκάφους που είχε έρθει για να τον διασώσει, δήλωσε από την πλευρά της η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Queensland Ambulance.

«Ανασύρθηκε από τη θάλασσα από ένα άλλο άτομο που βρισκόταν στην περιοχή μαζί του τη στιγμή της επίθεσης», δήλωσε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Κουίνσλαντ Ελέιν Μπερνς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. «Το να είσαι αυτόπτης μάρτυρας σε αυτού του είδους το περιστατικό είναι πραγματικά φρικιαστικό».

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό για όλους όσοι ενεπλάκησαν», συμπλήρωσε η ίδια, προτρέποντας τους πολίτες να «συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη φανταστική ακτογραμμή της περιοχής, επιδεικνύοντας παράλληλα προσοχή στο περιβάλλον της».

Η περιοχή της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση 160 χλμ. νότια της πολυσύχναστης τουριστικής πόλης Κερνς, κοντά στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο. Η επίθεση εκτυλίχθηκε μία εβδομάδα έπειτα από μια άλλη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία.