Μια 32χρονη νοικοκυρά από την Καλιφόρνια, η οποία ζούσε διπλή ζωή ως μοντέλο στο OnlyFans και συνοδός πολυτελείας, παραδέχτηκε την ενοχή της για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τον θάνατο πελάτη της κατά τη διάρκεια ερωτικού ραντεβού.

Η Michaela Rylaarsdam αναμένεται να καταδικαστεί τον επόμενο μήνα σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης για τον θάνατο του 55χρονου Michael Dale, ο οποίος πέθανε από ασφυξία στο σπίτι του στο Escondido, στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο. Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα, που φέρεται να εργαζόταν στον χώρο περίπου δέκα χρόνια και ζούσε στο Menifee, είχε μεταβεί στο σπίτι του πελάτη για προγραμματισμένη συνάντηση, για την οποία εκείνος πλήρωσε 11.000 δολάρια για μια kinky πράξη.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της καταγεγραμμένης συνάντησης η Rylaarsdam τοποθέτησε κολλητική ταινία στο στόμα του άνδρα και κάλυψε το κεφάλι του με πλαστική σακούλα και μεμβράνη. Επειδή τα άκρα του ήταν δεμένα, ο Dale δεν μπορούσε να αφαιρέσει τα αντικείμενα.

Ο 55χρονος παρέμεινε περίπου οκτώ λεπτά μέσα στη σακούλα και την επόμενη ημέρα διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Η ίδια δήλωσε ότι κάλεσε αμέσως το 911 όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο σύζυγός της Brandon Rylaarsdam γνώριζε για τη δραστηριότητά της στο OnlyFans και βοηθούσε στη διαχείριση της επιχείρησης.

Η γυναίκα, που είναι μητέρα τριών παιδιών, χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Ashley SinCal» και διαφήμιζε τις υπηρεσίες της μέσω της ιστοσελίδας Secret Hostess, όπου περιέγραφε τον εαυτό της ως «πολυτελή και εκλεπτυσμένη δημιουργία» με «10 χρόνια εμπειρίας». Στην ιστοσελίδα της διαφήμιζε υπηρεσίες όπως το «Ultimate Incall» έναντι 1.500 δολαρίων, το «Wild Incall» με κόστος 1.100 δολάρια και το «Mild Incall» στα 800 δολάρια. Προσέφερε επίσης διαδικτυακές συνεδρίες μέσω FaceTime ή Zoom έναντι 150 δολαρίων.

Παράλληλα, υποστήριζε ότι ειδικεύεται στο να «ενσωματώνει ακροβατικά στους χορούς lap dance» και έγραφε ότι «κανείς άλλος σε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι τόσο επαγγελματίας όσο εγώ».

Ο δικηγόρος της, Dan Cohen, δήλωσε ότι η πελάτισσά του δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον Dale και ότι «δεν υπήρξε καμία προσπάθεια συγκάλυψης». «Υπάρχει σαφώς στοιχείο συναίνεσης και όχι μόνο κάτι στο οποίο είχε συναινέσει, αλλά κάτι που αναζητούσε ενεργά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.