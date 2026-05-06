Δύο ακτιβίστριες του στολίσκου που πλέει προς τη Γάζα προκάλεσαν οργή, καθώς έβγαλαν βίντεο να χορεύουν προκλητικά φορώντας κεφίγιες και με γυμνή κοιλιά, την ώρα που ζητούσαν από το Ισραήλ την απελευθέρωση ενός ατόμου που κατηγορείται για σεξουαλικά εγκλήματα.

Το βίντεο -που έγινε viral- δείχνει τις δύο γυναίκες πάνω στο πλοίο, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν κοντά στην Κρήτη, με την Ισπανοκορεάτισσα ακτιβίστρια, Μι Χάο Λα, να φορά σημαία της Παλαιστίνης δεμένη γύρω από τους γοφούς της. Στη συνέχεια και ενώ συνεχίζει να χορεύει, η σημαία ξεδιπλώνεται αποκαλύπτοντας τις λέξεις «Free Saif» και «Free Thiago», αναφορά στους Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και Τιάγκο Άβιλα, οι οποίοι συνελήφθησαν ως ύποπτοι για «παράνομη δραστηριότητα», όταν το Ισραηλινό Ναυτικό αναχαίτισε τον στολίσκο τους την περασμένη εβδομάδα.

Το βίντεο καταδικάστηκε άμεσα από πολλούς χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι επεσήμαναν την ειρωνεία του να υπερασπίζονται γυναίκες τον Άβιλα, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για «σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά» απέναντι σε τρεις γυναίκες στον στολίσκο.

Η Χάιντι Μπαχράμ, ο σύζυγος της οποίας απήχθη και σκοτώθηκε από τη Χαμάς έγραψε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X: «Χορεύουν σαν σέξι τρομοκράτες και σχηματίζουν το τριγωνικό σύμβολο της Χαμάς, προσπαθώντας να απελευθερώσουν τους αρχηγούς τους. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει».

Η Έμιλι Σρέιντερ, ιδρύτρια της οργάνωσης «Founder Iran Israel Alliance», πρόσθεσε ότι «οι ακτιβίστριες του στολίσκου βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους να χορεύουν με σεξουαλικό τρόπο, ζητώντας την απελευθέρωση δύο υπόπτων που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές για διασυνδέσεις με τρομοκρατικές ομάδες. Ίσως θα έπρεπε να τους αφήσουμε να μπουν στη Γάζα για να κάνουν τον φιλοχαμάς χορό τους. Είμαι σίγουρη ότι θα πάει πολύ καλά».

Ο Άβιλα έχει προηγουμένως αρνηθεί τις κατηγορίες ότι παραβίασε κανόνες δεοντολογίας έχοντας σεξουαλικές σχέσεις με τρεις εθελόντριες, ενώ η οργάνωση «Global Sumud Flotilla» τον στηρίζει.

Τόσο ο Άβιλα από τη Βραζιλία όσο και ο Κεσέκ από την Ισπανία κατηγορούνται από το Ισραήλ ότι συνδέονται με την οργάνωση «Popular Conference for Palestinians Abroad», την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν ότι «δρα μυστικά εκ μέρους της Χαμάς». Οι κυβερνήσεις Βραζιλίας και Ισπανίας έχουν κατηγορήσει το Ισραήλ ότι ουσιαστικά «απήγαγε» τους πολίτες τους, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη «παράνομη».

«Αυτή η κατάφωρα παράνομη ενέργεια των ισραηλινών αρχών, εκτός της δικαιοδοσίας τους, συνιστά προσβολή του διεθνούς δικαίου και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς δικαστικής κρίσης», ανέφεραν.

Οι Άβιλα και Κεσέκ παραμένουν στη φυλακή, όπου οι υποστηρικτές τους ισχυρίζονται ότι υφίστανται «βασανιστήρια» και «ξυλοδαρμούς» από τις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με το AOL.com.