Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος δεν θέλει να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, αναφερόμενος στο επίμαχο ζήτημα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα σχόλια που έκανε κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο για τον βασιλικό επισκέπτη.

Το δείπνο παρατέθηκε κατά τη δεύτερη ημέρα της τετραήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Κάρολος στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων, αφού ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ισχυριζόμενος ότι δεν τον βοηθάει στη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν.

«Κάνουμε μια δουλίτσα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και την κάνουμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ στο δείπνο.

«Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο – ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμα περισσότερο από εμένα- δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτό τον αντίπαλο να έχει πυρηνικό όπλο».

Στα σχόλιά του έπειτα από εκείνα του Τραμπ, ο Κάρολος δεν μίλησε για το Ιράν ούτε για τον πόλεμο. Ο βασιλιάς δεν είναι εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Ερωτηθείσα σχετικά με τα σχόλια στο επίσημο δείπνο, η πρεσβεία της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον παρέπεμψε το Ρόιτερς στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τα οποία δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Σε ομιλία που είχε κάνει νωρίτερα στο Κογκρέσο, ο Κάρολος δεν αναφέρθηκε άμεσα στον πόλεμο στο Ιράν, αναφέρθηκε όμως στις επικρίσεις του Τραμπ για το ΝΑΤΟ, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία στον πόλεμό της με τη Ρωσία, καθώς και τους κινδύνους του απομονωτισμού.

Τόσο η Βρετανία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστηρίξει στη διάρκεια των ετών ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Η Τεχεράνη, η οποία δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα, αρνείται πως επιδιώκει να τα αποκτήσει, όμως λέει πως έχει δικαίωμα να αναπτύξει πυρηνική τεχνολογία για ειρηνικούς σκοπούς, περιλαμβανομένου του εμπλουτισμού, ως μέλος της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών