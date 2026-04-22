Ο Βινς Ζαμπέλα, συνδημιουργός της διάσημης σειράς βιντεοπαιχνιδιών «Call of Duty», πέθανε σε ηλικία 55 ετών τον Δεκέμβριο του 2025.

Η αιτία θανάτου του δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, όπως αναφέρει η New York Post, όπου ο ιατροδικαστής του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι ο 55χρονος πέθανε από εγκαύματα και εισπνοή καπνού αφού παγιδεύτηκε μέσα στα φλεγόμενα συντρίμμια της Ferrari την οποία οδηγούσε.

Ο Βινς Ζαμπέλα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο «Angeles Crest Highway στην Καλιφόρνια χωρίς να εμπλακεί άλλο όχημα. O ιατροδικαστής ανέφερε επίσης αμβλύ τραύμα ως σημαντική επιβαρυντική κατάσταση, με τον θάνατο να χαρακτηρίζεται ατύχημα, σύμφωνα με το TMZ.

Κάμερα κατέγραψε τη σοκαριστική στιγμή που το υπεραυτοκίνητο βγαίνει με ταχύτητα από ένα τούνελ και προσκρούει σε τσιμεντένιο στηθαίο πριν τυλιχθεί στις φλόγες. Οι ζητωκραυγές των παρευρισκόμενων μετατράπηκαν γρήγορα σε πανικόβλητες κραυγές, καθώς έτρεχαν προς τη Ferrari 296 GTS αξίας 400.000 δολαρίων. Ένας επιβάτης ανασύρθηκε κοντά στα συντρίμμια και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ο οδηγός παγιδεύτηκε μέσα στις φλόγες μετά τη σύγκρουση και πέθανε επί τόπου. Ο επιβάτης εκτινάχθηκε από το όχημα και πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο.

Το όχημα εξετράπη από τον ορεινό δρόμο περίπου στις 12:45 μ.μ., προσέκρουσε σε βράχια και τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κατευθυνόταν νότια.

Το αποτύπωμα του Βινς Ζαμπέλα στη βιομηχανία των videogames

Ο θάνατος του Βινς Ζαμπέλα προκάλεσε ισχυρό αντίκτυπο στην κοινότητα των gamers και πέρα από αυτήν, μια σκληρή υπενθύμιση ότι ακόμη και οι δημιουργοί φανταστικών κόσμων και ψηφιακών μαχών δεν είναι άτρωτοι απέναντι σε τραγωδίες του πραγματικού κόσμου.

Η επιρροή του στον χώρο των videogames εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες. Έγινε γνωστός όταν συνίδρυσε την «Infinity Ward» το 2002, το στούντιο που στη συνέχεια δημιούργησε το «Call of Duty».

Αφού αποχώρησε από την «Infinity Ward», συνίδρυσε την «Respawn Entertainment» το 2010, όπου συνέχισε να διαμορφώνει μεγάλες επιτυχίες όπως τα «Titanfall», «Apex Legends» και «Star Wars Jedi: Fallen Order». Υπό την ηγεσία του, η Respawn εξελίχθηκε σε σημαντική δύναμη κάτω από την ομπρέλα της Electronic Arts μετά την εξαγορά της το 2017.

Η «Infinity Ward» ανέφερε ότι ο Βινς Ζαμπέλα «θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία μας». «Η κληρονομιά σου στη δημιουργία εμβληματικής, διαχρονικής ψυχαγωγίας είναι ανεκτίμητη», ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας.