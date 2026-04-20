Οι Βρετανοί παραθεριστές που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως θα αποφύγουν τους αμφιλεγόμενους νέους ελέγχους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η Αθήνα αποφάσισε να «παγώσει» την εφαρμογή της συλλογής βιομετρικών δεδομένων, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι σαρώσεις προσώπου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που οι Βρυξέλλες προχωρούν κανονικά στην εφαρμογή του νέου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES), το οποίο απαιτεί από όλους τους επισκέπτες εκτός ΕΕ να παρέχουν βιομετρικά στοιχεία κατά την άφιξή τους σε αεροδρόμια και συνοριακά σημεία ελέγχου. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τη σφράγιση διαβατηρίων και να παρακολουθεί τον κανόνα των 90 ημερών χωρίς βίζα, ωστόσο ήδη έχει προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ταξιδιώτες έχουν ενημερωθεί ότι οι ουρές θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τις τέσσερις ώρες με το νέο καθεστώς, το οποίο βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία. Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η ταλαιπωρία κατά την κορύφωση της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, η Ελλάδα επέλεξε, προς το παρόν, να μην εφαρμόσει το μέτρο.

Η Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι η απόφαση αυτή θα «εξασφαλίσει μια πιο ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία άφιξης στην Ελλάδα» και θα «μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής», περιορίζοντας παράλληλα τον συνωστισμό στα αεροδρόμια.

Την ίδια ώρα, η εφαρμογή του EES σε άλλες χώρες δεν έχει εξελιχθεί χωρίς προβλήματα. Όπως αναφέρει η Daily Mail στο αεροδρόμιο Μιλάνο Λινάτε, την περασμένη Κυριακή, περισσότεροι από 120 επιβάτες της easyJet εγκλωβίστηκαν λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στον έλεγχο διαβατηρίων, χάνοντας την πτήση τους προς το Μάντσεστερ. Ανάμεσά τους ήταν ο 56χρονος εκπαιδευτικός Μαξ Χιουμ, η 46χρονη σύζυγός του, Λίνσεϊ, και ο 13χρονος γιος τους, Άρτσι, οι οποίοι επέστρεφαν από οικογενειακό ταξίδι σκι.

Παρά το γεγονός ότι περίμεναν πάνω από μία ώρα στην άφιξη στην Ιταλία και ακολούθησαν τη σύσταση να φτάσουν νωρίς στο αεροδρόμιο για την αναχώρηση, φτάνοντας σχεδόν τρεις ώρες πριν από την πτήση, βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέες καθυστερήσεις και τελικά είδαν το αεροπλάνο να αναχωρεί χωρίς αυτούς. Αντιμέτωπη με κόστος επανακράτησης ύψους 330 λιρών για πτήση πέντε ημέρες αργότερα, η οικογένεια πλήρωσε περίπου 1.600 λίρες για εναλλακτική διαδρομή μέσω Λουξεμβούργου.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Independent, ο Μαξ Χιουμ δήλωσε ότι ένιωσε «συντετριμμένος, απογοητευμένος, προδομένος, εξαντλημένος και φτωχότερο, πολύ φτωχότερος». Από τους 156 επιβάτες που επρόκειτο να επιβιβαστούν στην πτήση προς το Μάντσεστερ, μόλις 34 κατάφεραν να ταξιδέψουν, αφήνοντας 122 πίσω. Η easyJet προχώρησε αργότερα σε απολογία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, προβλήματα καταγράφονται επίσης σε βασικά σημεία ελέγχου «juxtaposed», όπως στο Ντόβερ, το Φόλκστοουν και τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου, όπου τα ακριβά μηχανήματα EES παραμένουν αποσυνδεδεμένα από τα συστήματα της γαλλικής συνοριακής αστυνομίας. Η κατάσταση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο.

Η απόφαση της Ελλάδας θεωρείται ευρέως ως μια στρατηγική κίνηση για την προστασία του κρίσιμου τουριστικού της τομέα, ο οποίος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους Βρετανούς επισκέπτες που κατακλύζουν δημοφιλείς προορισμούς όπως η Κέρκυρα, η Κρήτη και η Ρόδος, περιοχές που μπορούν να υποδέχονται περισσότερες από 2.000 αφίξεις ημερησίως από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο αιχμής.

Καθώς δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη ημερομηνία λήξης της εξαίρεσης, ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι και άλλες μεσογειακές χώρες ενδέχεται να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Ειδικοί στον τομέα των ταξιδιών σημειώνουν ότι η αλλαγή αυτή ενδέχεται ήδη να επηρεάζει τις επιλογές των τουριστών.

Εκπρόσωπος της ABTA ανέφερε: «Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Ευρώπη καταγράφει φέτος σημαντική αύξηση ενδιαφέροντος ως τουριστικός προορισμός». Ο οργανισμός εκτιμά ότι η Ελλάδα θα καταλάβει την πέμπτη θέση στις προτιμήσεις των Βρετανών για το καλοκαίρι, μετά την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι ακόμη νωρίς για να πούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή για τον αριθμό των επισκεπτών, ιδιαίτερα καθώς οι αποφάσεις για τον προορισμό βασίζονται σε πολλούς παράγοντες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Παρά ταύτα, ορισμένοι ταξιδιώτες φαίνεται πως έχουν ήδη αποφασίσει. «Ελλάδα για μένα αυτό το καλοκαίρι. Σκεφτόμουν την Τενερίφη, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να υποστώ αυτές τις ουρές και το χάος», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα X. Ένας άλλος ανέφερε: «Εργάζομαι στον ταξιδιωτικό κλάδο, ήδη είχα πελάτες που ανησυχούν για το νέο σύστημα. Πιστέψτε με, η Ελλάδα θα ωφεληθεί από αυτή την κίνηση». Ένας τρίτος σχολίασε: «Τέλεια, πάμε στα ελληνικά νησιά αυτό το καλοκαίρι, η κοινή λογική επικρατεί!».