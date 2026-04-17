Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές στο Λονδίνο, μετά από περιστατικό που εξετάζεται ως πιθανή απειλή ασφαλείας σε κοντινή απόσταση από την πρεσβεία του Ισραήλ. Η κινητοποίηση της αστυνομίας υπήρξε άμεση, με ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς να σπεύδουν στο σημείο και να ερευνούν ύποπτα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην περιοχή, ενώ παράλληλα διερευνώνται και ψηφιακά στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας, δυνάμεις που έφεραν προστατευτικό εξοπλισμό προχώρησαν στην αξιολόγηση «πεταμένων αντικειμένων» τα οποία βρέθηκαν σε μικρή απόσταση από την πρεσβεία.

Την ίδια στιγμή, αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εξετάζουν βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στο συγκεκριμένο υλικό, οργάνωση ισχυρίζεται ότι προχώρησε σε στοχοποίηση της πρεσβείας χρησιμοποιώντας drones που φέρονται να μετέφεραν επικίνδυνες ουσίες, όπως επισημαίνεται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

«Ενώ μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πρεσβεία δεν δέχτηκε επίθεση, πραγματοποιούμε έρευνες με τη διαδικασία του επείγοντος για να διακριβώσουμε την αξιοπιστία του βίντεο και να διαπιστώσουμε αν τυχόν υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτή και στα αντικείμενα που βρέθηκαν πεταμένα στους Κήπους του Κένσινγκτον», αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στον αποκλεισμό της περιοχής, απαγορεύοντας την πρόσβαση του κοινού τόσο στους Κήπους του Κένσινγκτον όσο και στους γύρω χώρους, στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Δεν εκτιμούμε ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ασφαλείας για το κοινό σε αυτό το στάδιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή πρεσβεία δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο σχετικά με το περιστατικό.