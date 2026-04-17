Η νέα κυβέρνηση της Χιλής κατέστησε σαφή χθες, Πέμπτη, 16/4 την πρόθεσή της να «εντατικοποιήσει» τις απελάσεις αλλοδαπών που βρίσκονται παράτυπα στο έδαφος της χώρας, έπειτα από μια πρώτη πτήση για τη μεταφορά 40 μεταναστών στην Κολομβία, στη Βολιβία και στον Ισημερινό.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Μάρτιο, είχε διαμηνύσει ήδη προεκλογικά πως θα εφαρμόσει πολιτική «αυστηρότητας» έναντι της παράτυπης μετανάστευσης, η οποία συνδέεται κατ’ αυτόν με την αύξηση της εγκληματικότητας.

«Θα εντατικοποιήσουμε τις πτήσεις» και θα γίνονται επίσης απελάσεις «με λεωφορεία», είπε στον Τύπο ο υφυπουργός Εσωτερικών Μάξιμο Πάβες, χωρίς να διευκρινίσει το χρονοδιάγραμμα, ούτε το εύρος.

Η χθεσινή πτήση ήταν «η πρώτη μακράς σειράς» που, σε συνδυασμό με τις απελάσεις που θα γίνονται με χερσαία μέσα, θα σημάνει ότι θα φεύγουν «συνεχώς παράτυποι μετανάστες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στη χώρα μας», είπε προχθές, Τετάρτη, το βράδυ ο πρόεδρος Καστ, στο πρώτο διάγγελμά του στο έθνος.

Οι απελάσεις πάντως αποτελούν, προς το παρόν, συνέχεια πρακτικών προηγούμενων κυβερνήσεων.

Επί των προεδριών του δεξιού Σεμπαστιάν Πινιέρα (2018-2022) και του διαδόχου του της αριστεράς Γκαμπριέλ Μπόριτς (2022-2026), απελάθηκαν αντιστοίχως 6.668 και 4.544 μετανάστες, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία μετανάστευσης.

Για τον Χουάν Πάμπλο Ραματσιότι, εκτελεστικό διευθυντή του Κέντρου Πολιτικής για τη Μετανάστευση, η κυβέρνηση Καστ δεν έχει, ως αυτό το στάδιο, έρθει σε ρήξη με την πολιτική προκατόχων σχημάτων.

Υπολογίζεται ότι στη Χιλή ζουν παράτυπα πάνω από 330.000 μετανάστες, στην πλειονότητά τους υπήκοοι Βενεζουέλας.

Αν γίνονται τρεις πτήσεις μηνιαίως με 40 επιβάτες η καθεμιά, θα απελαύνονται σε ετήσια βάση κάπου 1.500 άνθρωποι, υπολόγισε ο ειδικός.

Τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ ανακοίνωσε την έναρξη της κατασκευής τάφρων στα σύνορα με το Περού και τη Βολιβία για να εμποδίζεται η παράτυπη είσοδος στη χώρα κι ανέστειλε τις διαδικασίες απόκτησης εγγράφων νόμιμης παραμονής κάπου 180.000 αλλοδαπών.

Η υπηρεσία μετανάστευσης ανέφερε ότι αφού νίκησε ο πολιτικός της άκρας δεξιάς τις εκλογές, τον Δεκέμβριο του 2025, 2.180 πολίτες της Βενεζουέλας έφυγαν από τη Χιλή οικειοθελώς.

Καθώς το Σαντιάγο δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Καράκας από το 2024, η νέα κυβέρνηση της Χιλής εννοεί να δώσει προτεραιότητα στην οικειοθελή φυγή από τη χώρα υπηκόων της Βενεζουέλας.

Αναμένεται να κατατεθούν το προσεχές διάστημα στο κοινοβούλιο δύο σχέδια νόμου — το ένα θα ποινικοποιήσει την παράτυπη είσοδο στη χώρα, το άλλο θα προβλέπει ποινικές τιμωρίες για όσους τη διευκολύνουν.