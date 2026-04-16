Στο επίκεντρο έρευνας βρίσκεται πιλότος ενός Boeing 757, καθώς το αεροσκάφος παρέκκλινε από την πορεία του και πέταξε 100 μέτρα πάνω από σπίτια.

Το περιστατικό σημειώθηκε πάνω από το Βεστμανναέιαρ, ένα μικρό νησί στα ανοικτά της νότιας ακτής της Ισλανδίας και αφορά επιβατικό αεροσκάφος της Icelandair, που εκτελούσε πτήση από το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (FRA) στη Γερμανία προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κεφλαβίκ (KEF) στην Ισλανδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναπαρήγαγε το People, ο πιλότος φέρεται πως έπαιρνε σύνταξη και εκτελούσε την τελευταία του πτήση, οπότε και αποφάσισε να παρεκλίνει της πορείας του, ώστε να πετάξει πάνω από το μέρος που μεγάλωσε.

Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της πόλης, ενώ ορισμένοι θεώρησαν ότι το αεροπλάνο πετούσε τόσο χαμηλά που κινδύνευε να συντριβεί.

Εκπρόσωπος της Ισλανδικής Αρχής Μεταφορών δήλωσε σχετικά: «Το θέμα αποτελεί αντικείμενο έρευνας ασφάλειας από την Ισλανδική Αρχή Μεταφορών. Η Αρχή εξετάζει επί του παρόντος πληροφορίες σχετικά με μια πρόσφατη πτήση της Icelandair πάνω από το Βεστμανναέιαρ, στο πλαίσιο της νόμιμης εποπτικής και ερευνητικής αρμοδιότητάς της».

Επίσης, η Λίντα Γκουνάρσντοτιρ, επικεφαλής πιλότος της Icelandair, δήλωσε ότι η διαδρομή που ακολούθησε ο πιλότος δεν είχε εγκριθεί και ότι «δεν αποτελεί συνήθη πρακτική».

«Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο θα εξετάσουμε. Στον τομέα των αερομεταφορών, τα πάντα διέπονται αυστηρά από διαδικασίες και λίστες ελέγχου κατά τη συνήθη επιβατική λειτουργία, και αυτό δεν εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο», είπε χαρακτηριστικά.