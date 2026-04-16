Ένα νέο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου ρίχνει φως σε όσα προηγήθηκαν της αιματηρής επίθεσης σε σχολική μονάδα στη νότια Τουρκία, προκαλώντας σοκ και έντονο προβληματισμό. Το υλικό φέρεται να καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν το τραγικό περιστατικό, με πρωταγωνιστή τον 14χρονο Ισά Αράς Μερσίνλι, ο οποίος ευθύνεται για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, εκ των οποίων οι οκτώ ήταν συμμαθητές του.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, το βίντεο τραβήχτηκε από μαθητές του ίδιου σχολείου λίγο πριν εκδηλωθεί η επίθεση στην επαρχία Καχραμάνμαρας. Στο συγκεκριμένο υλικό, ο ανήλικος εμφανίζεται να κινείται μέσα στον χώρο του σχολείου με ρυθμικό βηματισμό, δίνοντας την εντύπωση πως χορεύει.

Ο 14χρονος, αμέσως μετά την πολύνεκρη επίθεση, έβαλε τέλος στη ζωή του. Όπως γνωστοποίησαν οι τουρκικές αρχές, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από παλαιότερη μαζική δολοφονία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

🇹🇷 New footage has emerged of the attacker, İsa Aras Mersinli, who shot and killed 9 people and injured 13 in Kahramanmaraş today.



The video was reportedly recorded by classmates shortly before the attack.



The attacker died by suicide. pic.twitter.com/0OSXjrFrYD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 15, 2026

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γενική διεύθυνση της τουρκικής αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα του ανήλικου, ο οποίος είναι πρώην αστυνομικός επιθεωρητής, και παραμένει υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλιοτ Ρότζερ είχε πραγματοποιήσει το 2014 πολύνεκρη επίθεση στο Ίσλα Βίστα της Καλιφόρνιας, σκοτώνοντας έξι άτομα σε πανεπιστημιούπολη της Σάντα Μπάρμπαρα, πριν αυτοκτονήσει. Σε βίντεο που είχε καταγράψει πριν την επίθεση, ανέφερε πως θα προχωρούσε στη δολοφονική ενέργεια ως «τιμωρίας» προς γυναίκες που τον είχαν απορρίψει.