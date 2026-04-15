Νέα αιματηρή επίθεση σημειώθηκε σε σχολικό συγκρότημα στην επαρχία Καχραμανμαράς στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, 4 άνθρωποι έχασε τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα σε γυμνάσιο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κατάσταση ορισμένων χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Ο κυβερνήτης του Καχραμανμαράς, Μουκερέμ Ουνλούερ, δήλωσε: «Ο δράστης είναι μαθητής της Β΄Γυμνασίου. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε και το όπλο του πατέρα του. Συνολικά 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 1 δάσκαλος και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και επιτέθηκε σε 2 αίθουσες διδασκαλίας».

Στο σημείο μεταβαίνει και ο υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, Γιουσούφ Τεκίν.

Το περιστατικό σημειώνεται μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στο Σιβερέκ της Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Ακίν Γκιουρλέκ δήλωσε πως: «Η Γενική Εισαγγελία ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Έχουν διοριστεί τρεις αναπληρωτές εισαγγελείς και τέσσερις γενικοί εισαγγελείς».