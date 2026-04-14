Βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές της ένοπλης επίθεσης σε λύκειο στη Σιβέρεκ της Σανλιούρφα φέρνει στο φως τον απόλυτο τρόμο που επικράτησε την ώρα που ο 19χρονος δράστης εισέβαλε στον χώρο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως. Οι εικόνες αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς οι πυροβολισμοί αντηχούν και όλοι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο για να σωθούν.

Στο βίντεο φαίνεται ο δράστης, Ομέρ Κετ, να εισέρχεται από την εξωτερική πύλη του σχολείου κρατώντας μακρύκαννο όπλο και να αρχίζει να πυροβολεί. Αρχικά στρέφει το όπλο δεξιά και αριστερά, προκαλώντας πανικό στον προαύλιο χώρο, και στη συνέχεια κατευθύνεται προς το εσωτερικό του σχολείου, συνεχίζοντας τους πυροβολισμούς. Οι μαθητές που βρίσκονται στον χώρο τρέχουν έντρομοι, ενώ ακούγονται φωνές και κραυγές, με πολλούς να προσπαθούν να διαφύγουν από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Οι σκηνές που καταγράφονται επιβεβαιώνουν και τη μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα, Γκιοκχάν Μπασαράνογλου, ο οποίος περιέγραψε με ακρίβεια όσα εκτυλίχθηκαν. Όπως ανέφερε, ο δράστης «μόλις μπήκε από την εξωτερική πύλη, άρχισε να πυροβολεί με ένα μακρύκαννο όπλο. Πρώτα πυροβολούσε δεξιά και αριστερά και μετά προς το σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα και πυροβολούσε όποιον έβρισκε μπροστά του», ενώ τόνισε ότι οι μαθητές άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο Αχμέτ Κογιουντζού, στην οδό Ρουστού Κιουτσουκιομέρ, με τον 19χρονο να ανοίγει πυρ και να τραυματίζει συνολικά 16 άτομα, ανάμεσά τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, έναν αστυνομικό και έναν εργαζόμενο στο κυλικείο. Μετά την άμεση κινητοποίηση των Aρχών και ενώ οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε εντός του σχολείου, δίνοντας τέλος στη ζωή του.

Οι Aρχές προχώρησαν άμεσα στην εκκένωση του σχολείου, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια σε νοσοκομεία, με τέσσερις εξ αυτών, δύο εκπαιδευτικούς και δύο μαθητές, να διακομίζονται σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης λόγω της κατάστασής τους, που χαρακτηρίστηκε μέτρια.